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"Ручник" или передача: как правильно парковать автомобиль зимой

Марина Фурман
6 декабря 2024, 15:10
552
Многие водители не могут определиться относительно того, как оставлять свои автомобили на стоянке в мороз.
ручник, автомобиль
Как лучше парковать авто в мороз / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как лучше парковать автомобиль зимой
  • Почему не стоит оставлять авто на ручнике

Зима - время испытаний для водителей. Снег, гололед и мороз усложняют не только вождение, но и парковку. Главред узнал, как лучше парковать машину в мороз.

Водителям, которые являются ценителями механики зимой рекомендуется оставлять автомобиль с включенной передачей.

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Портал Auto 24 указывает, что передача имеет значение, если вы оставляете машину на дороге с уклоном.

"Если мы смотрим лицом в гору (машина норовит откатиться назад), включаем заднюю передачу; если стоим спиной в гору (может покатиться вперед), оставляем машину на первой передаче.", - говорится в сообщении.

Идея заключается в том, чтобы двигатель не вращался в обратном направлении. Это особенно опасно для двигателей с цепным приводом ГРМ, поскольку запуск после стоянки может привести к перескакиванию цепи.

Если вы паркуете машину зимой на ручнике, то в течение ночи тормозные колодки могут примерзнуть к барабану. В таком случае можно попробовать отогреть колеса. Помочь может строительный фен, газовая горелка или горячая вода. Если мороз был слишком сильный, даже подручные материалы не помогут - придется обращаться на СТО или ждать, пока температура воздуха повысится.

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