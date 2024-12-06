"Ручник" или передача: как правильно парковать автомобиль зимой

Вы узнаете:
- Как лучше парковать автомобиль зимой
- Почему не стоит оставлять авто на ручнике
Зима - время испытаний для водителей. Снег, гололед и мороз усложняют не только вождение, но и парковку. Главред узнал, как лучше парковать машину в мороз.
Водителям, которые являются ценителями механики зимой рекомендуется оставлять автомобиль с включенной передачей.
Портал Auto 24 указывает, что передача имеет значение, если вы оставляете машину на дороге с уклоном.
"Если мы смотрим лицом в гору (машина норовит откатиться назад), включаем заднюю передачу; если стоим спиной в гору (может покатиться вперед), оставляем машину на первой передаче.", - говорится в сообщении.
Идея заключается в том, чтобы двигатель не вращался в обратном направлении. Это особенно опасно для двигателей с цепным приводом ГРМ, поскольку запуск после стоянки может привести к перескакиванию цепи.
Если вы паркуете машину зимой на ручнике, то в течение ночи тормозные колодки могут примерзнуть к барабану. В таком случае можно попробовать отогреть колеса. Помочь может строительный фен, газовая горелка или горячая вода. Если мороз был слишком сильный, даже подручные материалы не помогут - придется обращаться на СТО или ждать, пока температура воздуха повысится.
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