Лобовое стекло автомобиля разморозится за секунды: водитель показала гениальный лайфхак

С помощью такого чрезвычайно простого способа удастся очень быстро избавиться от льда на стекле авто.

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Водитель показала простой способ, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля

Какие две составляющие нужно носить с собой, чтобы быстро разморозить лед

Когда зимой морозная погода "заступает на дежурство" до весны, для каждого водителя становится актуальным вопрос, что сделать, чтобы не замерзали окна в автомобиле. Однако если предотвратить это не удалось, придется искать способ, как разморозить лед на авто.

Любой, кому приходилось очищать транспортное средство ото льда, знает, что это не самая приятная задача, которая часто требует терпения и усилий, прежде чем можно будет безопасно отправляться в путь.

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Водитель Мэгги Джи поделилась в TikTok очень простым лайфхаком, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля, не используя для этого специальные спреи и скребки для стекол. Она показала очень простой трюк, для которого потребуются лишь пакет для сэндвичей и теплая вода, пишет express.co.uk.

"Возьмите это с собой как знак, чтобы держать в машине сумку на молнии. Ни скребка, ни средства против обледенения, только маленький пакетик на молнии и немного теплой воды", - отметила водитель.

Она показала, как именно нужно использовать такой лайфхак. Надо налить теплой воды в пакет с молнией, закрыть пакет. После этого провести пакетом по лобовому стеклу - теплая вода поможет растопить лед на стекле.

Однако при использовании такого метода следует помнить, что стекло очень не любит внезапных изменений температуры. Поэтому важно, чтобы вода в пакете была лишь немного теплой, но ни в коем случае не горячей. Этого будет достаточно, чтобы растопить лед, не навредив при этом стеклу.

Смотрите видео о том, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля:

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