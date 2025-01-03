Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

Важно:
- Что делать из остатков мыла
- Можно ли из обмылков сделать мыло
Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда в доме остаются обмылки и нередко их накапливается сразу несколько штук. Есть несколько советов, как можно использовать обмылки в быту.
Они могут стать основой для приготовления жидкого мыла и с этой задачей справиться практически каждый. Об этом идет речь в материале Главреда.
Как сделать из обычного мыла жидкое мыло
Предварительно натертое мыло необходимо залить примерно полулитром теплой. Затем раствор необходимо тщательно перемешать для получения однородного состава. Рекомендуется добавить чайную ложку глицерина и пищевой краситель по необходимости. В конце приготовления дайте жидкому мыла настояться полчаса и затем его можно будет использовать.
Можно ли из обмылков сделать мыло
Порядок действий:
- Старые обмылки необходимо натереть на крупной терке;
- Натертое мыло заливаем водой и готовим раствор средней вязкости и даем настояться;
- Добавляем в состав отдушки и даже специи;
- Тщательно перемешанный раствор ставим на водяную баню и помешиваем;
- Полученный состав залить в формочки, предварительно смазанные специальным спреем или вазелином.
Что делать из остатков мыла
- Ароматизатор для белья;
- Мочалка с мылом внутри;
- Жидкое мыло;
- Скраб для тела;
- Пена для ванны;
- Портновский мел;
- Средство для дезинфекции унитаза.
Можно ли положить кусок мыла в бачок унитаза
Если у вас остались обмылки туалетного мыла и жаль их выбрасывать, может пригодиться интересный лайфхак.
- Кусочки мыла можно использовать для унитаза – положите его в бачок (следите за тем, чтобы обмылки не забивали систему спуска воды);
- Обмылки можно собрать в чулок или носок и поместить в унитаз.
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Как часто мыть унитаз?
Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
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