Для чего нужны ребристые 'зубья' на кухонных ножницах: ответ удивит

Кухонные ножницы - это многофункциональная принадлежность, которая поможет в приготовлении блюд.

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Ребристые "зубы" на ножницах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на кухонных ножницах есть "зубы"

Как их использовать

Зазубренные края на некоторых парах ножниц ставят многих людей в тупик. Однако, оказывается, они имеют несколько функций.

Главред решил разобраться, как можно использовать "зубы" на ножницах.

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Для чего нужны ребристые "зубы" на ножницах

Как пишет Mirror, многие пользователи Reddit были озадачены, когда речь зашла о назначении этой части ножниц.

"Кто-нибудь знает, для чего предназначена эта часть ножниц?" - спросил один пользователь.

Пост вызвал шквал теорий в комментариях, и один человек высказал такое предположение: "Для снятия плотных бутылочных крышек, просто положите их вокруг крышки и сожмите - зубы вгрызутся, чтобы захватить, а ножницы дадут вам больше рычага для поворота".

Другой добавил: "Иногда их называют "костной насечкой" или "зазубренной ручкой". Они, как правило, многоцелевые. Их можно использовать для раскалывания орехов, захвата или ломания мясных костей, открывания бутылок и снятия поднятых винных пробок".

"Я шеф-повар, и они предназначены для того, чтобы вынимать кости из мяса", - поделился один опытный пользователь.

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