Как заточить ножницы на точильном камне: легкий способ, о котором забывают

Вы узнаете, как проще всего заточить ножницы в домашних условиях, если попробуете способ, для которого понадобится лишь точильный камень.

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Как заточить ножницы на камне вручную, чтобы они снова стали острыми / Скриншот YouTube

Не секрет, что ножницы быстро затупляются, а заточить их не так просто. Не всегда есть возможность отнести ножницы в мастерскую, поэтому многие ищут лайфхак, как заточить ножницы дома. Мы расскажем об одном из способов, который нашли в Интернете.

Автор YouTube-канала Двойная Порция Полезных Советов показал, как правильно поточить ножницы, чтобы восстановить их остроту.

Как проще всего заточить ножницы в домашних условиях

Понадобится точильный камень

Чтобы заточить ножницы, нужно будет заранее приобрести точильный камень. Его можно купить в хозяйственном магазине или заказать в интернете.

Наносим маркер на кромку ножниц

На режущую кромку ножниц нужно нанести маркер, чтобы заточка была равномерной.

Точим ножницы

Берем точильный камень, ножницы и рядом ставим тарелку с водой. Нужно брызнуть водой на камень и выставить угол заточки. Есть два угла заточки скос и уровень, и нам нужен именно уровень. Визуально будет выглядеть так, будто вы не точите ножницы, а их тупите.

Выставляем угол и начинаем точить, как показано на видео. Сильно на лезвия ножниц не давим.

Проверяем заточку

После того, как заточили нож, нужно проверить его на бумаге. Желательно на салфетках. Если все правильно сделано, он будет острым.

Смотрите видео, как правильно заточить ножницы дома:

Что такое Двойная Порция Полезных Советов? Двойная Порция Полезных Советов – канал на YouTube, который посвящен лайфхакам, тестам и различным обзором на данную тематику. У канала более 37 млн просмотров, указано в описании.

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