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Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки

Юрий Берендий
1 мая 2024, 19:27
Для заточки ножниц можно использовать специальные точилки или обратиться к мастеру, однако Главред выяснил, как заточить ножницы в домашних условиях.
Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки
Как заточить ножницы в домашних условиях - лучший метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Затупление ножниц может происходить из-за долгого срока эксплуатации или из-за неправильного использования. О том, как за считанные секунды заострить ножницы рассказала ведущая программы "Проверено на себе" Наталья Щука.

Способ № 1 - как заточить ножницы наждачной бумагой

По ее словам, для этого нужно взять наждачную бумагу и сделать несколько надрезов.

"Таким способом можно заточить ножницы на короткий срок. Важно это делать не более трех раз", - указывает она.

Этот популярный метод часто рекомендуют в Сети, однако, по словам телеведущей эффективность этого метода довольно сомнительна, хотя и ножницы стали несколько острее.

Способ № 2 - как заточить ножницы фольгой

Наталья Щука отмечает, что для того, чтобы заострить ножницы фольгой нужно так же ее порезать.

"Порежьте как угодно, но чем крепче ножницы, тем больше нужно слоев фольги", - говорит она.

Она отмечает, что способ с фольгой очень хорошо работает даже для самых тупых ножниц.

"Смотрите, фольга работает. Я бы никогда не могла подумать, что она сделает ножницы острее", - говорит телеведущая.

Способ № 3 - как заточить ножницы шилом или цыганской иглой

По словам Натальи Щуки, для заточки ножниц шилом или цыганской иглой нужно точить их от основания до кончиков.

"Оно за считанные секунды сделает ваши ножницы острыми", - резюмирует она.

Смотрите видео о том, как за секунды заострить ножницы:

Кто такая Наталья Щука

Наталья Щука - телеведущая, сценарист, журналист, режиссер и продюсер. Ведущая рубрик в "Завтраке с 1+1".

Почему ножницы могут затупляться

Ножницы могут затупляться по разным причинам, основные из которых включают:

  • Частое использование: при резке материалов, которые имеют твердые составляющие, такие как картон, пластик или ткань, лезвия ножниц могут стираться.
  • Контакт с твердыми поверхностями: если ножницы используются для резки на твердых поверхностях, например, стекла или металла, это также может вызвать затупление.
  • Плохой уход: если не удалять металлические отложения или загрязнения с лезвий может это также привести к их затуплению.
  • Не верный угол резки: неправильное использование ножниц или резка материалов, на которых они не предназначены для резки, может также привести к затуплению.

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