Эксперт по садоводству поделиться своим секретом, как изгнать назойливых слизней и улиток из своего сада с помощью лишь одного недорогого продукта.

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Как избавиться от слизней на огороде - вредители исчезнут навсегда / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Это худший кошмар каждого садовода - вредители. Чтобы уберечь ваши растения от поедания слизнями этим летом, гуру садоводства поделилась своими секретами, как изгнать их из вашего двора. Мэг, известная как @meggrowsplants на TikTok, получила похвалу после того, как поделилась своим простым трюком, который является довольно бюджетным, сообщает Mirror US.

В своем видео она сказала: "Что-то ест мои растения перца. Я очень разозлена из-за этого, они выглядят ужасно. Несколько из них они съели, а это означает, что они буквально съели основной стебель. "Я точно знаю, кто виновник. Как вы можете видеть по этому липкому, скользкому следу, это слизни. Обычно я не люблю неживые вещи в саду, но я видела повреждения от слизней везде, а не только на своих перцах", - рассказала женщина.

Мэг говорит, что улитки и слизни "любят пиво", поскольку их привлекают дрожжи, содержащиеся в нем, а затем объясняет, как она использует этот напиток для изготовления "ловушек для слизней", сообщает Mirror US.

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"Это очень просто - нужно налить пиво в миску и поставить миску возле пораженного участка", - сказала она.

На следующее утро Мэг вышла проверить свои ловушки и обнаружила горсть мертвых слизней в своих пивных мисках.

Смотрите видео о том, как избавиться от слизней на огороде:

Как пиво влияет на слизней

Общеизвестно, что пиво содержит этанол, который может быть вредным для слизней. Слизни имеют достаточно уязвимую поверхность тела, и контакт с алкоголем может вызвать раздражение или даже повреждение их кожи. Также, этанол может иметь токсическое воздействие на организм слизней, что может привести к их смерти.

Кроме того, пиво может иметь другие вредные воздействия на слизней из-за содержания других веществ, таких как химические добавки, красители или консерванты, которые могут быть в нем. Такие вещества могут также вызвать раздражение или отравление у слизней.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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