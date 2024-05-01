Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениями

Это худший кошмар каждого садовода - вредители. Чтобы уберечь ваши растения от поедания слизнями этим летом, гуру садоводства поделилась своими секретами, как изгнать их из вашего двора. Мэг, известная как @meggrowsplants на TikTok, получила похвалу после того, как поделилась своим простым трюком, который является довольно бюджетным, сообщает Mirror US.
В своем видео она сказала: "Что-то ест мои растения перца. Я очень разозлена из-за этого, они выглядят ужасно. Несколько из них они съели, а это означает, что они буквально съели основной стебель. "Я точно знаю, кто виновник. Как вы можете видеть по этому липкому, скользкому следу, это слизни. Обычно я не люблю неживые вещи в саду, но я видела повреждения от слизней везде, а не только на своих перцах", - рассказала женщина.
Мэг говорит, что улитки и слизни "любят пиво", поскольку их привлекают дрожжи, содержащиеся в нем, а затем объясняет, как она использует этот напиток для изготовления "ловушек для слизней", сообщает Mirror US.
"Это очень просто - нужно налить пиво в миску и поставить миску возле пораженного участка", - сказала она.
На следующее утро Мэг вышла проверить свои ловушки и обнаружила горсть мертвых слизней в своих пивных мисках.
Смотрите видео о том, как избавиться от слизней на огороде:
@meggrowsplants Slug beer traps- they totally work! В этом году у меня были такие трудные времена со слизнями. Они просто вышли из-под контроля! Ничто другое, что я пробовал, не работает, поэтому я уменьшаю их популяцию с помощью этих пивных ловушек. Это так же просто, как заполнить миску с некоторым дешевым пивом и установить их вокруг сада. Затем, пополняйте по мере необходимости, пока не заметите снижение численности. Я знаю, некоторые скажут, что это пустая трата пива, или что это ужасно избавляться от слизней таким образом - но я не могу просто позволить им съесть все мои растения, над которыми я так усердно работал ? пока-пока слизни! ?? #gardenadvice#gardentips#slugtraps#gardenpests#growyourownfood #growfood #growfood#backyardgarden#gardeninghacks♬ оригинальный звук - MegGrowsPlants
Как пиво влияет на слизней
Общеизвестно, что пиво содержит этанол, который может быть вредным для слизней. Слизни имеют достаточно уязвимую поверхность тела, и контакт с алкоголем может вызвать раздражение или даже повреждение их кожи. Также, этанол может иметь токсическое воздействие на организм слизней, что может привести к их смерти.
Кроме того, пиво может иметь другие вредные воздействия на слизней из-за содержания других веществ, таких как химические добавки, красители или консерванты, которые могут быть в нем. Такие вещества могут также вызвать раздражение или отравление у слизней.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Вам также может быть интересно:
- Как избавиться от сорняков без прополки: спину на огороде можно не гнуть
- Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина
- Как правильно развести нашатырный спирт от тли: спасти огород от вредителей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред