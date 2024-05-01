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Как правильно развести нашатырный спирт от тли: спасти огород от вредителей

Дмитрий Видоменко
1 мая 2024, 16:17
"Как правильно развести нашатырный спирт от тли?" ‒ рано или поздно, но с таким сталкиваются все садоводы-любители. Главред рассказывает, как справиться с этим.
Тля, нашатырь
Как правильно развести нашатырный спирт от тли? / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Разведение нашатырного спирта от тли

Как справиться с проблемой ликвидации тли и прочих садово-огородных вредителей. Проект "Урожайный огород" дает детальную инструкцию

Ингредиенты:

  • Нашатырный спирт (аммиак) - 20-30 мл (2 ст. ложки)
  • Вода - 10 литров
  • Жидкое мыло или шампунь - 1 ст. ложка (по желанию)

Приготовление:

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  • В ведро налейте 10 литров воды.
  • Добавьте 20-30 мл (2 ст. ложки) нашатырного спирта.
  • (Необязательно) Добавьте 1 ст. ложку жидкого мыла или шампуня. Это поможет раствору лучше прилипнуть к листьям.
  • Тщательно перемешайте раствор.

Применение:

  • Используйте опрыскиватель, чтобы распылить раствор на пораженные тлей части растений.
  • Обработку рекомендуется проводить в сухую безветренную погоду.
  • Повторяйте обработку каждые 5-7 дней, пока тля полностью не исчезнет.

Советы:

  • Перед применением проведите тест на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что оно не вызывает ожогов.
  • Не используйте раствор в жаркую солнечную погоду, так как это может привести к ожогам листьев.
  • Не опрыскивайте цветущие растения.
  • При работе с нашатырным спиртом используйте перчатки и респиратор.

Важно:

  • Нашатырный спирт является токсичным веществом, поэтому при его использовании необходимо соблюдать меры предосторожности.
  • Не употребляйте раствор в пищу и не допускайте его попадания на слизистые оболочки.
  • Храните раствор в недоступном для детей и домашних животных месте.

Дополнительно - Помимо нашатырного спирта, существует множество других народных средств для борьбы с тлей.

  • Вот некоторые из них:
  • Настой табака
  • Настой чеснока
  • Настой одуванчика
  • Мыльный раствор

Как развести нашатырный спирт для опрыскивания растений?

Разведение нашатырного спирта для опрыскивания растений.

Концентрация раствора зависит от цели применения:

Для подкормки:

  • На 10 литров воды: 2-3 столовые ложки (30-45 мл) нашатырного спирта.
  • Для борьбы с вредителями:
  • На 10 литров воды: 20-30 мл (2-3 столовые ложки) нашатырного спирта.

Дополнительно - можно добавить 1 столовую ложку жидкого мыла или шампуня для лучшего прилипания к листьям.

Приготовление:

  • В ведро налейте 10 литров воды.
  • Добавьте необходимое количество нашатырного спирта (в зависимости от цели применения).
  • (Необязательно) Добавьте 1 столовую ложку жидкого мыла или шампуня.
  • Тщательно перемешайте раствор.

Применение:

  • Используйте опрыскиватель, чтобы распылить раствор на листья растений.
  • Обработку рекомендуется проводить в сухую безветренную погоду.
  • Для подкормки: повторяйте опрыскивание 1 раз в 10-14 дней.
  • Для борьбы с вредителями: повторяйте опрыскивание каждые 5-7 дней, пока тля полностью не исчезнет.

Советы:

  • Перед применением проведите тест на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что оно не вызывает ожогов.
  • Не используйте раствор в жаркую солнечную погоду, так как это может привести к ожогам листьев.
  • Не опрыскивайте цветущие растения.
  • При работе с нашатырным спиртом используйте перчатки и респиратор.

Важно:

  • Нашатырный спирт является токсичным веществом, поэтому при его использовании необходимо соблюдать меры предосторожности.
  • Не употребляйте раствор в пищу и не допускайте его попадания на слизистые оболочки.
  • Храните раствор в недоступном для детей и домашних животных месте.

Дополнительно - помимо нашатырного спирта, существует множество других народных средств для ухода за растениями.

Тля, нашатырь

Сколько нужно аммиака на 1 литр воды?

Количество аммиака, необходимое для травли вредителей на литр воды, зависит от вида вредителя и желаемого эффекта.

Вот несколько общих рекомендаций:

  • Для отпугивания вредителей: Добавьте 2-3 столовые ложки (30-45 мл) нашатырного спирта (10% раствора аммиака) на 1 литр воды.
  • Для борьбы с тлей: Добавьте 4-5 столовых ложек (60-75 мл) нашатырного спирта на 1 литр воды.
  • Для борьбы с муравьями: Добавьте 1/2 стакана (120 мл) нашатырного спирта на 1 литр воды.

Важно:

  • Всегда используйте свежий нашатырный спирт.
  • Не смешивайте нашатырный спирт с другими чистящими средствами, так как это может привести к образованию опасных паров.
  • Перед использованием раствора аммиака на растениях протестируйте его на небольшом участке.
  • Носите перчатки и защитные очки при работе с раствором аммиака.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.

Обратите внимание:

  • Аммиак может быть вреден для людей и животных.
  • Не используйте его в закрытых помещениях, где есть дети или домашние животные.
  • При попадании аммиака на кожу или в глаза промойте их водой.
  • Существуют и другие, более безопасные методы борьбы с вредителями, такие как использование инсектицидного мыла, масла нима или божьих коровок.

Перед использованием любого метода обязательно проведите исследование, чтобы убедиться, что он безопасен для ваших растений и домашних животных.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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