Чего боится тля, как огня: средство, которое поможет избавиться от вредителя

Вы узнаете, как избавиться от тли народными средствами, когда попробуете приготовить простой и эффективный раствор из мыла, воды и нашатырного спирта.

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Как приготовить раствор от тли в домашних условиях и избавиться от паразитов / Коллаж: Главред: фото: скриншот YouTube

Садоводы и огородники хорошо знают, как сложно бороться с тлей. Она атакует деревья и растения, причиняя серьезный вред. Многие интересуются, какое самое эффективное средство от тли. Химия не всегда подходит, поэтому приходится искать альтернативы.

На YouTube-канале Иванова наука блогер рассказал, как можно избавиться от тли при помощи достаточного простого раствора, который потом нужно будет распылять на растения.

Как избавиться от тли простым способом

Приготовьте раствор от тли

Для этого нам понадобится 200 миллилитров зеленого мыла, 10 литров воды и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Лучше использовать именно зеленое мыло. Если его нет, подойдет и хозяйственное – достаточно 100 г натертого такого мыла. В случае сомнений с применением зеленого мыла, лучше прочитать инструкцию на этикетке.

Полейте раствором ваши растения в саду и огороде

Заливаем все в опрыскиватель и обрабатываем растения, на которых поселилась тля.

Нужно проводить такую обработку один раз в 5-10 дней. Тогда ваши растения станут здоровее и чище.

Опрыскивание раствором поможет быстро избавиться от тли, однако нужно будет проводить профилактику и следить, чтобы она больше не появлялась.

А если и появляется, то быстро ее выводить.

Как избавиться от тли в саду и огороде - смотрите видео:

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