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Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

Юрий Берендий
1 мая 2024, 15:16
Эксперты по садоводству посоветовали вообще не косить газоны в течение следующих двух месяцев, чтобы помочь "природе и климату" лучше восстановиться.
Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина
Когда косить газон весной - эксперты сделали важное предупреждение / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Учитывая пасмурный и мокрый апрель, многим из нас не терпится достать газонокосилки и подстричь траву теперь, когда дожди, кажется, наконец прекратились. Но эксперты призывают подождать со стрижкой газонов еще как минимум месяц, а некоторые даже предлагают оставить траву до середины июля, сообщает Mirror.

Инициатива под названием No Mow May ("Не косить в мае") просит людей оставить свои сады в покое как минимум до июня, и ее поддержал известный натуралист сэр Дэвид Аттенборо и другие эксперты по дикой природе. Идея кампании заключается в том, что насекомые, такие как пчелы и бабочки, используют газоны - а также сорняки и маргаритки среди травы - для размножения, опыления и поддержания здоровой экосистемы в это время года.

Подстригая газон, вы вмешиваетесь в эту экосистему и можете убить многих насекомых, которые являются неотъемлемой частью наших садов. Более того, если вымрут такие насекомые, как пчелы, в конце концов умрем и мы все.

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Британская организация защиты дикой природы Plantlife заявила: "С 1930-х годов мы потеряли примерно 97% богатых цветами лугов, а вместе с ними исчезла и жизненно важная пища, необходимая опылителям, таким как пчелы и бабочки", - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что здоровый газон с длинной травой и полевыми цветами приносит пользу дикой природе, предотвращает загрязнение и даже может удерживать углерод под землей.

"Даже самые маленькие травянистые клочки составляют значительную часть нашей земли, которая, при условии правильного ухода, может принести огромную пользу природе, общинам и климату", - говорит сэр Дэвид Аттенборо.

Сэр Дэвид Аттенборо повторил эти слова в документальном фильме BBC "Дикие острова", когда призвал людей отложить стрижку газонов до "середины июля". Он добавил: "Все дело в выборе времени. Отложение кошения до середины июля позволяет птицам и насекомым завершить размножение, а цветам - завязать семена".

Эксперты имеют разные мнения относительно того, когда следует снова начинать косить. Дэвид считает, что середина июля - лучшее время, когда косить можно до 15 июля, тогда как эксперт по садоводству Монти Дон предлагает 21 июня. Однако все соглашаются с тем, что чем дольше вы можете обходиться без кошения, тем лучше.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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