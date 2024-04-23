Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать

В мае в Украине продолжается посевная и садово-огородные работы. Лунный календарь на май 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.
Фазы Луны в мае 2024
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- 1-7 мая – убывающая Луна.
- 8 мая – новолуние.
- 9-22 мая – растущая Луна.
- 23 мая – полнолуние.
- 24-31 мая – убывающая Луна.
Благоприятные дни для посадки в мае 2024
Томаты — 12, 13, 14, 25, 31
Огурцы — 12, 13, 14, 25, 31
Перец (горький, сладкий) — 12, 13, 25, 31
Лук на зелень (перо), лук-севок — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
Лук на репку, чеснок, хрен — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31
Баклажаны — 12, 13, 14, 25, 31
Кабачки, патиссоны, тыква — 12, 13, 14, 25, 31
Картофель, топинамбур — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
Земляника, клубника — 10, 11, 31
Горох, бобы, фасоль — 10, 11, 27
Редис, редька, дайкон — 12, 13, 17, 18, 27, 31
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 12, 13, 31
Бахчевые — 27
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле
Однолетние цветы — 10, 11, 17, 18, 19
Двулетние и многолетние цветы — 10, 11, 17, 18, 19
Луковичные и клубневые цветы — 10, 11, 17, 18, 19
Комнатные растения — 10, 11, 17, 18, 19
С вьющимися стеблями — 10, 11, 17, 18, 19
Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2024
Пересадка и пикировка растений — 17, 18
Прополка и прореживание растений — 27
Внесение минеральных удобрений — 21, 22, 23, 27, 31
Внесение органических удобрений — 21, 22, 23, 27, 31
Обрезка веток и побегов — 12, 13, 14, 25
Борьба с болезнями и вредителями — 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 27
Прививка деревьев и кустарников — 14
Заготовка и укоренение черенков — 17, 18
Заготовка семенного материала — 17, 18
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 27
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27
Посадка плодовых деревьев — 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27
Посадка плодово-ягодных кустарников — 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27
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