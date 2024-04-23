Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать

Наиболее благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на май 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В мае в Украине продолжается посевная и садово-огородные работы. Лунный календарь на май 2024 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.

Фазы Луны в мае 2024

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

1-7 мая – убывающая Луна.

8 мая – новолуние.

9-22 мая – растущая Луна.

23 мая – полнолуние.

24-31 мая – убывающая Луна.

Лунный посевной календарь на май 2024 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посадки в мае 2024

Томаты — 12, 13, 14, 25, 31

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Огурцы — 12, 13, 14, 25, 31

Перец (горький, сладкий) — 12, 13, 25, 31

Лук на зелень (перо), лук-севок — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27

Лук на репку, чеснок, хрен — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31

Баклажаны — 12, 13, 14, 25, 31

Кабачки, патиссоны, тыква — 12, 13, 14, 25, 31

Картофель, топинамбур — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27

Земляника, клубника — 10, 11, 31

Горох, бобы, фасоль — 10, 11, 27

Редис, редька, дайкон — 12, 13, 17, 18, 27, 31

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 12, 13, 31

Бахчевые — 27

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле

Однолетние цветы — 10, 11, 17, 18, 19

Двулетние и многолетние цветы — 10, 11, 17, 18, 19

Луковичные и клубневые цветы — 10, 11, 17, 18, 19

Комнатные растения — 10, 11, 17, 18, 19

С вьющимися стеблями — 10, 11, 17, 18, 19

Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2024

Пересадка и пикировка растений — 17, 18

Прополка и прореживание растений — 27

Внесение минеральных удобрений — 21, 22, 23, 27, 31

Внесение органических удобрений — 21, 22, 23, 27, 31

Обрезка веток и побегов — 12, 13, 14, 25

Борьба с болезнями и вредителями — 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 27

Прививка деревьев и кустарников — 14

Заготовка и укоренение черенков — 17, 18

Заготовка семенного материала — 17, 18

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 27

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27

Посадка плодовых деревьев — 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27

Посадка плодово-ягодных кустарников — 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27

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