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Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

Дарья Пшеничник
16 октября 2026, 05:11
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Избыток извести делает почву щелочной и лишает траву железа, поэтому следует начать с проверки кислотности.
Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой
Как узнать, нужна ли газону известь этой осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как понять, нужна ли газону известь
  • Когда вносить известь для холодостойких и теплолюбивых трав
  • Сколько извести можно внести за один сезон

видео дня

Осеннее известкование газона, которое многие владельцы участков считают обязательной ежегодной процедурой, может не помочь траве, а навредить ей. Если кислотность почвы уже в норме, известь может сделать её щелочной, а это провоцирует дефицит железа и другие проблемы с газоном, сообщает Southern Living.

Большинство газонных трав лучше всего растут при pH от 6,0 до 7,0. Кентуккийский райграс (Kentucky bluegrass) плохо переносит кислотность и требует показателя, максимально близкого к нейтральному 7,0. На сильно кислых почвах трава не способна полноценно усваивать кальций, магний и фосфор. Исключение составляет эремохлоя (centipede grass), которая, напротив, предпочитает кислую среду.

Кислые почвы широко распространены, в частности на юго-востоке США, где издается этот журнал. Впрочем, определить на глаз, нуждается ли конкретный участок в раскислении, невозможно.

"Единственный способ узнать, слишком ли кислая ваша почва, - это проверить её", - отмечает Southern Living.

Если анализ проводился в течение последних двух лет, его результатов обычно достаточно, чтобы принять решение. Образцы желательно отбирать из нескольких точек газона и передавать в агрономическую консультационную службу, которая даст рекомендации именно для вашего участка. Для быстрой проверки подойдут и готовые тест-наборы. Повторный анализ стоит провести через полгода после внесения извести, чтобы оценить, насколько изменился pH.

Если показатель уже находится в пределах 6,0–7,0, известковать газон не нужно. Следующую проверку рекомендуют провести через два-три года.

Осенью - только для холодостойких трав

Осень подходит для известкования газонов из холодостойких трав: овсяницы, райграса и лугового тонконога. За осень и зиму известь успевает проникнуть в почву. В то же время спешить не стоит: сначала газон должен восстановиться после летней жары.

Теплолюбивые травы лучше известковать весной, совмещая это с весенним восстановлением газона. К тому же такие культуры легче переносят кислые почвы, поэтому перед внесением извести стоит выяснить рекомендации для конкретного сорта.

Сколько извести вносить и как не переусердствовать

При закладке нового газона известь вносят в верхний слой почвы на глубину 10–15 см ещё до посева или укладки рулонного газона. На сформировавшемся газоне сначала проводят аэрацию, чтобы вещество могло проникнуть глубже.

Дозировку определяет анализ почвы. Даже если pH необходимо существенно скорректировать, за один сезон не рекомендуется вносить более 50 фунтов извести на 1000 квадратных футов, то есть примерно 24 кг на 100 кв. м. Для почв с недостатком магния лучше выбрать доломитовую известь, в остальных случаях подойдет кальцитовая. Гранулированные продукты распределять проще, чем порошковые.

Удобнее всего вносить известь с помощью разбрасывателя. Настройки для него часто указаны на упаковке.

"Если вы не уверены, лучше использовать более низкий режим", - советует издание.

Известь распределяют ровными полосами в одном направлении, а затем проходят по участку второй раз перпендикулярно. После этого газон поливают, чтобы смыть остатки с листьев. Перед следующим внесением весной или осенью pH следует проверить снова. При нейтральной кислотности почва обеспечит здоровый зеленый газон на один-два года.

Смотрите видео о том, как правильно обезокислить почву с помощью извести:

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Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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