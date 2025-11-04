Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуру

Эксперт рассказал, как правильно внести известь на участок, чтобы улучшить структуру почвы и урожайность.

Садовод рекомендует повторять известкование только при необходимости / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего проводить известкование и во время посадки каких культур

Как быстро снижается кислотность почвы после внесения извести

Советы садовода для равномерного и эффективного раскисления почвы

Известкование почвы остается одним из ключевых агротехнических приемов для повышения урожайности и улучшения качества садового участка.

Главред решил рассказать, как правильно проводить процедуру известкования почвы для сада.

Опытный садовод и автор YouTube-канала "Наша дача" подробно объяснил, как правильно провести эту процедуру и избежать распространенных ошибок.

По словам эксперта, оптимальная норма внесения извести составляет 500-600 граммов на квадратный метр. Для участка площадью 5 кв. м это около 2,5-3 кг вещества.

Известь следует равномерно рассыпать по поверхности почвы и перекопать на глубину штыка лопаты или садовой вилки, тщательно разбивая комки для лучшего распределения. Эксперт также советует не вносить слишком много извести сразу, чтобы не нарушить естественную структуру почвы и избежать стресса для растений.

Когда лучше проводить известкование

Садовод рекомендует проводить известкование примерно за неделю до посадки растений. Для луковичных культур известь можно добавлять даже во время высадки - за время укоренения почва успевает нейтрализоваться. Уже через 1-2 недели после обработки кислотность почвы снижается до оптимального уровня для роста растений.

Норма и контроль внесения

Эксперт отмечает, что количество извести нужно определять по результатам лабораторного анализа почвы. Избыток или недостаток вещества может негативно повлиять на структуру и плодородие земли. Эффект от известкования длится 2-3 года, поэтому повторную обработку проводят только при необходимости.

Раскисление почвы известью - простая, но эффективная процедура, которая помогает сделать питательные элементы доступными для растений и поддерживает активность полезных микроорганизмов, заключает эксперт.

Подробно о том, как правильно проводить известкование почвы, смотрите в видео.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

