Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

Вы узнаете:
- Какие культуры нельзя сажать на место, где рос чеснок
- Что будет прекрасно расти на участке после чеснока
После выращивания чеснока почва истощается и может накапливать возбудителей определенных болезней, что приводит к слабому урожаю или его гибели. Поэтому очень важно знать, какие культуры не стоит сажать на участке после него.
Главред узнал, какие растения могут дать плохой урожай после чеснока, а какие даже надо сажать на участке. Об этом рассказал эксперт на YouTube-канале Ваша грядка.
Что не стоит сажать на участке, где рос чеснок
После чеснока на участке надо делать паузу минимум в 3-4 года для посадки озимого или ярового чеснока. Также не желательно сажать лук и даже лилейные цветы.
Какие культуры можно сажать после чеснока
Идеальными вариантами после выращивания чеснока являются кабачок, тыква, огурец. Также можно высаживать фасоль, нут, горох, томаты, баклажаны, капусту, редьку и салат.
"Крестоцветные тоже могут расти после чеснока идеально", - отметил эксперт.
Смотрите видео о том, что не стоит сажать после чеснока:
Об источнике: Ваша грядка
Ваша грядка - YouTube-канал украинского магазина, на котором специалисты рассказывают обо всем годовом цикле садовода-огородника, а также делятся проверенными знаниями и полезными советами аграрной сферы.
