Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

Слабый урожай, а то и гибель всех растений гарантировано, если посадить после чеснока определенные культуры.

https://glavred.info/sad-ogorod/rokovaya-oshibka-chto-kategoricheski-nelzya-vysazhivat-posle-chesnoka-10712318.html Ссылка скопирована

Какие культуры можно сажать после чеснока / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какие культуры нельзя сажать на место, где рос чеснок

Что будет прекрасно расти на участке после чеснока

После выращивания чеснока почва истощается и может накапливать возбудителей определенных болезней, что приводит к слабому урожаю или его гибели. Поэтому очень важно знать, какие культуры не стоит сажать на участке после него.

Главред узнал, какие растения могут дать плохой урожай после чеснока, а какие даже надо сажать на участке. Об этом рассказал эксперт на YouTube-канале Ваша грядка.

видео дня

Что не стоит сажать на участке, где рос чеснок

После чеснока на участке надо делать паузу минимум в 3-4 года для посадки озимого или ярового чеснока. Также не желательно сажать лук и даже лилейные цветы.

Какие культуры можно сажать после чеснока

Идеальными вариантами после выращивания чеснока являются кабачок, тыква, огурец. Также можно высаживать фасоль, нут, горох, томаты, баклажаны, капусту, редьку и салат.

"Крестоцветные тоже могут расти после чеснока идеально", - отметил эксперт.

Смотрите видео о том, что не стоит сажать после чеснока:

Читайте также:

Об источнике: Ваша грядка Ваша грядка - YouTube-канал украинского магазина, на котором специалисты рассказывают обо всем годовом цикле садовода-огородника, а также делятся проверенными знаниями и полезными советами аграрной сферы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред