Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

Российская оккупационная армия нанесла удар по предприятию в Кременчугской громаде.

РФ ударила по предприятию на Полтавщине / pixabay, Минобороны РФ

Главное:

Во вторник российские оккупанты атаковали Кременчуг

Нанесен удар по предприятию, два человека получили ранения

Российские оккупанты во вторник, 23 декабря, атаковали Кременчуг, сообщил городской глава Виталий Малецкий.

"Все необходимые службы работают на месте событий. Призываю жителей города не публиковать фото или видео последствий удара, не распространять никакой информации в социальных сетях и мессенджерах - это может помочь врагу", - написал Малецкий в Telegram.

Он добавил, что официальную информацию о последствиях предоставит Полтавская областная военная администрация.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в безопасных местах и укрытиях. Берегите себя и близких", - призвал мэр.

Подробности удара РФ

Два человека получили ранения в результате удара российских оккупантов по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

"Сегодня днем в Полтавской области несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Во время одной из них россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде. Два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Когут.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Комбинированный удар РФ: данные ВСУ

Во время воздушной атаки России большую часть вражеских ракет удалось сбить пилотам F-16. Об этом в телемарафоне сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в отражении удара также участвовали истребители "Мираж", МиГ-29 и Су-27, а также беспилотники-перехватчики и мобильные огневые подразделения.

Ранее сообщалось, что под ударом россиян этой ночью оказалась и столица, где, по информации мэра города Виталия Кличко, пострадали пять человек, а также есть разрушения.

Напомним, что из-за атаки РФ по состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях.

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 23 декабря, российские войска применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

