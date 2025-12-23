Укр
Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

Алексей Тесля
23 декабря 2025, 18:49
Российская оккупационная армия нанесла удар по предприятию в Кременчугской громаде.
Дым, ракета
РФ ударила по предприятию на Полтавщине

Главное:

  • Во вторник российские оккупанты атаковали Кременчуг
  • Нанесен удар по предприятию, два человека получили ранения

Российские оккупанты во вторник, 23 декабря, атаковали Кременчуг, сообщил городской глава Виталий Малецкий.

"Все необходимые службы работают на месте событий. Призываю жителей города не публиковать фото или видео последствий удара, не распространять никакой информации в социальных сетях и мессенджерах - это может помочь врагу", - написал Малецкий в Telegram.

Он добавил, что официальную информацию о последствиях предоставит Полтавская областная военная администрация.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в безопасных местах и укрытиях. Берегите себя и близких", - призвал мэр.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Подробности удара РФ

Два человека получили ранения в результате удара российских оккупантов по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

"Сегодня днем в Полтавской области несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Во время одной из них россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской громаде. Два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Когут.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Комбинированный удар РФ: данные ВСУ

Во время воздушной атаки России большую часть вражеских ракет удалось сбить пилотам F-16. Об этом в телемарафоне сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в отражении удара также участвовали истребители "Мираж", МиГ-29 и Су-27, а также беспилотники-перехватчики и мобильные огневые подразделения.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось, что под ударом россиян этой ночью оказалась и столица, где, по информации мэра города Виталия Кличко, пострадали пять человек, а также есть разрушения.

Напомним, что из-за атаки РФ по состоянию на утро вторника почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также есть отключения электричества в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковских областях.

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 23 декабря, российские войска применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
