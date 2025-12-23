Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

Украина может пойти на уступки, если они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности от США и Европы.

Украина может пойти на территориальные уступки

Что сказал Иоганн Вадефуль:

Для Украины важны гарантии безопасности прежде всего от США

РФ демонстрирует готовность к переговорам

Украина может согласиться на уступки в рамках мирного соглашения только в том случае, если будет иметь надежные гарантии безопасности от западных союзников. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, передает Немецкая волна.

Он отметил важность надежных гарантий безопасности для Украины, прежде всего от США.

"Это означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину, если она снова будет атакована Россией", - сказал он.

По мнению немецкого министра, Украина может пойти на уступки, в частности территориальные, только если они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности от США и Европы.

Что это будут за гарантии, Вадефуль отметил, что этот вопрос будет обсуждаться подробнее, когда будет прекращение огня в Украине и когда станет заметно, что РФ действительно готова серьезно думать о мире.

Он отметил, что хотя РФ демонстрирует готовность к переговорам, но это не то же самое, что настоящая готовность к миру.

"Мы этого до сих пор не видели", - заявил он.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян - стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

Ранее о прорыве в переговорах по Украине сообщил по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

