Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

Виталий Кирсанов
6 февраля 2026, 16:20
Крэйг Мэйзин адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года – Baldur’s Gate 3 от Larian Studios.
Крэйг Мэйзин адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года
Крэйг Мэйзин адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года / коллаж: Главред, фото: Larian Studios, imdb.com

Кратко:

  • Крэйг Мэйзин – фанат игры
  • Сроков запуска сериала пока нет

Известный американский режиссер, сценарист и продюсер Крэйг Мэйзин, известный по "Чернобылю" и "Одним из нас", продолжит сотрудничество с кабельным телеканалом HBO. Об этом сообщает Deadline.

Крэйг Мэйзин адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года – Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Известно, что сюжет начнется сразу после финала игры и расскажет о новых приключениях знакомых героев, на роль которых планируют позвать актеров озвучки.

Сериал сохранит традицию Dungeons&Dragons и покажет, как новые приключенцы "первого уровня" будут изучать мир, прокачиваться, сталкиваться с разными приключениями (попутно встретившись со старыми героями из Baldur’s Gate 3), и в итоге станут настоящими героями.

К первоисточнику обещают отнестись с "максимальным уважением и любовью", так как Мэйзин и сам большой фанат вселенной, наигравший тысячи часов – режиссер даже прошел кампанию в хардкорном режиме. Авторы игры, Larian Studios, в производстве не участвует.

Сроков запуска сериала-продолжения пока нет. Мэйзин только начал работать над ним, а впереди еще третий сезон The Last of Us, премьера которого ожидается в 2027 году.

Новости кино

Британская актриса Эмилия Кларк в 2011 году сыграла ключевую (на данный момент) роль в своей карьере - Дейенерис Таргариен в фэнтезийном драматическом сериале "Игра престолов". Властную и амбициозную девушку, которая, обретая власть, теряла рассудок, Кларк воплощала на экранах целых восемь лет. В недавнем интервью Эмилия призналась, что, вопреки головокружительному успеху "Игры", она завершает работу с фэнтези, как жанром.

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Читайте также:

О платформе: HBO max

HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети за подпиской, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея совокупно более 122 миллионов подписчиков.

