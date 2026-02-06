Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

Крэйг Мэйзин адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года – Baldur’s Gate 3 от Larian Studios.

Известный американский режиссер, сценарист и продюсер Крэйг Мэйзин, известный по "Чернобылю" и "Одним из нас", продолжит сотрудничество с кабельным телеканалом HBO. Об этом сообщает Deadline.

Крэйг Мэйзин адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года – Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Известно, что сюжет начнется сразу после финала игры и расскажет о новых приключениях знакомых героев, на роль которых планируют позвать актеров озвучки.

Сериал сохранит традицию Dungeons&Dragons и покажет, как новые приключенцы "первого уровня" будут изучать мир, прокачиваться, сталкиваться с разными приключениями (попутно встретившись со старыми героями из Baldur’s Gate 3), и в итоге станут настоящими героями.

К первоисточнику обещают отнестись с "максимальным уважением и любовью", так как Мэйзин и сам большой фанат вселенной, наигравший тысячи часов – режиссер даже прошел кампанию в хардкорном режиме. Авторы игры, Larian Studios, в производстве не участвует.

Сроков запуска сериала-продолжения пока нет. Мэйзин только начал работать над ним, а впереди еще третий сезон The Last of Us, премьера которого ожидается в 2027 году.

