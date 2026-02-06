Немецкий канцлер назвал формат переговоров, который ЕС точно не поддержит.

ЕС готов облегчить путь Украины к установлению мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Мерц:

ЕС готов к переговорам с Россией

Страны Европейского Союза не будут открывать параллельные каналы связи

Европейский Союз готов начать переговоры со страной-агрессором Россией, чтобы прекратить войну в Украине. Однако есть важный нюанс. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как пишет Reuters, по словам немецкого высокопоставленного чиновника, Евросоюз не согласится "открывать никаких параллельных каналов связи" с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что страны ЕС готовы внести свой вклад в скоординированные переговоры, чтобы повысить шансы на их успех и улучшить путь к установлению мира.

"Мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи", - добавил он.

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ

Главред писал, что, по словам командира Грузинского легиона Мамука Мамулашвили, попытки США склонить Украину к подписанию соглашений на условиях России – это абсолютно неправильная тактика.

Он считает, что Украина не должна соглашаться ни на что, кроме своих собственных условий. В Украину вторглись и часть ее территорий оккупировали, поэтому ни одна страна не имеет права диктовать Украине условия и склонять ее к капитуляции.

Мирные переговоры – последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Ранее сообщалось, что по данным пропагандистских СМИ, во время этих трехсторонних переговоров Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Накануне стало известно, что несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами.

