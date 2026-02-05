Укр
Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

Анна Косик
5 февраля 2026, 14:04
1551
Вскоре украинцы вынуждены будут платить за разрешение на въезд в некоторые страны.
украина и ес, чемодан
Разрешение на въезд в 30 стран будет платным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Для въезда в страны ЕС украинцам придется платить за разрешение
  • Оформление разрешения будет стоить 20 евро
  • В некоторых случаях украинцы будут платить даже если не получат разрешительный документ

Украинцы вскоре не смогут попасть в страны Европейского Союза бесплатно. Об этом в Instagram winners_ua_ рассказала украинская журналистка Екатерина Соляр.

По ее словам, уже с конца 2026 года украинцы и граждане других безвизовых стран будут вынуждены платить определенную сумму за разрешение на поездки в ЕС. Речь идет о введении системы предварительной авторизации ETIAS.

видео дня

"Оформление этого разрешения будет стоить 20 евро с человека. Подать одну заявку на семью или группу нельзя. Каждый путешественник оформляет разрешение отдельно", - отметила Соляр.

Это разрешение будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия загранпаспорта. С ним выезжать за границу можно будет многократно в 30 европейских стран, в том числе Шенгенской зоны, Кипра, Болгарии и Румынии.

Оплата разрешения будет доступна в онлайн-формате на официальном сайте ETIAS. После оплаты система начнет проверку анкеты. Важно отметить, что даже в случае отказа во въезде или ошибки при вводе данных, средства украинцам не вернут. Соответственно, за повторный запрос на получение разрешения придется снова заплатить.

Выезд украинцев в страны ЕС - последние новости

Напомним, Главред писал, что еще летом 2025 года Европарламент принял решение о внедрении новой системы въезда-выезда (Entry/Exit System, ЕES) на границах Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе внедрили автоматизированную айти-систему Entry Exit System, которая является предпосылкой для начала работы системы электронных разрешений на въезд в ЕС, так называемой ETIAS.

Накануне стало известно, что EES придумали взамен штампов в паспортах. Теперь действует цифровая биометрическая регистрация для краткосрочных поездок - до 90 дней в течение любых 180 дней.

Другие новости:

О персоне: Екатерина Соляр

Екатерина Соляр - украинская журналистка и телеведущая, прославившаяся еще в начале полномасштабной войны. Родилась 8 мая 1987 года в Желтых Водах. В журналистику Екатерина попала без профильного образования. Она окончила Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, а на ТВ пришла после того, как закончила курсы в "Интершколе". До этого девушка успела поработать секретарем. Соляр разведена, в 2024 году она призналась, что рассталась с мужем после 12 лет брака.

