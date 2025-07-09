Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Европарламент одобрил запуск новой системы въезда в страны ЕС и выезда.

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ЕС вводит новые правила въезда-выезда / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Европарламент одобрил запуск системы EES

EES заменит штампы в паспортах на автоматическую фиксацию данных

Внедрение изменений будет происходить в течение 180 дней

Европарламент принял решение о внедрении новой системы въезда-выезда (Entry/Exit System, EES) на границах Европейского Союза. Запуск системы запланирован на осень, а процесс ее развертывания продлится 180 дней. Об этом сообщает официальный сайт института.

EES - это централизованная электронная база данных, которая собирает и хранит информацию о въезде и выезде граждан третьих стран, не входящих в ЕС. Она заменит проставление штампов в паспортах на автоматизированный учет.

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Новая система EES автоматически будет регистрировать важные данные путешествующих, в частности:

имя и фамилия,

тип проездного документа,

время и место въезда в ЕС и выезда из него,

биометрические данные, такие как изображение лица и отпечатки пальцев.

Данные будут храниться в электронной базе в течение трех лет. Важно, что вместо ручной проверки документов эту работу будет выполнять компьютерная система, что призвано повысить точность и скорость контроля.

Основными целями внедрения новой системы является повышение безопасности на внешних границах Евросоюза, ускорение процесса пограничного контроля и уменьшение очередей на пунктах пропуска.

Кто будет проходить через систему

Система охватит всех граждан стран, которые пользуются правом безвизовых поездок в ЕС, в частности украинцев. Также через нее будут проходить граждане государств, которые нуждаются в визе, если у них в паспорте есть краткосрочная шенгенская виза.

Система автоматически будет отслеживать количество дней пребывания иностранцев в ЕС. Владельцам краткосрочных виз или безвизового режима разрешено находиться до 90 дней в пределах 180-дневного периода.

Этапы внедрения

Ожидается, что запуск EES начнется осенью 2025 года после окончательного утверждения Советом ЕС и публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС. Внедрение системы продлится примерно 180 дней:

первые 30 дней - система будет работать в 10% пунктов пропуска;

до 90 дней - охват увеличится до 35%;

до 170 дней - система должна заработать на всех внешних границах.

Что нельзя перевозить через польскую границу / Инфографика: Главред

В сообщении отмечается, что во время периода внедрения систему могут временно приостанавливать, если будут возникать технические проблемы или время ожидания на границе будет слишком длительным.

Хотя решение уже принято Европарламентом, запуск системы не начнется сразу. Далее документ должен быть утвержден Европейским Советом. Только после этого разработают детальные планы внедрения. И после согласования этих планов Еврокомиссия определит дату начала 180-дневного периода развертывания системы.

Выезд украинцев за границу - новости по теме

Напомним, Верховная Рада рассматривает повышение возрастного предела выезда мужчин за границу до 23-24 лет. Инициатива связана с ростом случаев выезда молодежи до 18 лет на учебу, которая не может вернуться из-за военных ограничений.

Также забронированные от мобилизации мужчины могут выезжать за границу в служебную командировку или в отпуск, рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он уточнил, что ограничения касаются только тех, кто занимает определенные государственные должности - для них выезд разрешен только в командировку.

Как сообщал Главред, количество школьников в Украине упало до рекордно низкого уровня - всего 3,74 млн на начало 2024/2025 учебного года. Уменьшается и количество абитуриентов. Значительная часть выпускников либо не сдавали НМТ, либо сделали это за рубежом и не поступали в Украине.

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Об источнике: Европейский парламент Европейский парламент - законодательный орган Европейского Союза, избираемый прямым голосованием гражданами Европейского Союза. Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. В настоящее время парламент состоит из 705 членов и 1 председателя, которые представляют самый большой межнациональный демократический электорат в мире (500 миллионов избирателей в 2013 году), пишет Википедия.

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