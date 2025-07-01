Школьники массово покидают Украину: за границу уезжают и мальчики, и девочки

В целом в старших классах ежегодно становится чуть больше девушек, но сейчас разница по полу довольно незначительная – 1-2%.

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Школьники массово покидают Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, Генштаб ВСУ

Кратко:

Все меньше выпускников школ поступают в украинские вузы

Подростки социально зависимы, девушки выезжают вслед за ребятами

Количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет цифры. На начало 2024-2025 учебного года в системе образования Украины их насчитывалось всего 3,74 миллиона, и тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти. Об этом говорится в исследовании NGL.media.

Кроме того, отмечается, все меньше выпускников школ поступают в украинские вузы. Так, в 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов - и это самый низкий показатель за последние девять лет.

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Издание привело данные исследовательской программы RAI for Ukraine, которая проанализировала разницу в месте регистрации участников Национального мультипредметного теста (НМТ) и местом, где они физически сдавали тест.

Выяснилось, что в 2022 году 23,5 тыс. выпускников украинских школ (10% от всех) сдавали этот тест за рубежом, а 32% выпускников вообще не регистрировались на НМТ, который обязателен для поступления в украинские вузы.

"Мы же понимаем, что те выпускники, которые находятся за рубежом, могут сдать этот тест на всякий случай. И это не значит, что они все думают над поступлением в украинский университет. Поэтому к тем 32%, которые вообще не сдавали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его сдал, но не поступал в Украине. То есть потери на самом деле еще больше, просто мы оперируем не всеми данными. Поэтому да, довольно большой процент выпускников действительно не рассматривают поступление в украинские университеты с точки зрения или безопасности, или закрытых границ", - пояснила одна из авторов исследования Татьяна Захарченко из Украинского католического университета (УКУ).

Кроме того, издание привело данные Минобразования о количестве учеников 8-12 классов за 2021-2025 годы.

"Мы сравнили, как менялось количество учеников по классам из года в год, то есть сколько восьмиклассников переходили в 9-й класс, в 10-й и дальше. И действительно есть тенденция, что несколько процентов учеников (2-4%) ежегодно не переходят в следующий класс, то есть покидают школу. Это не обязательно означает, что все эти дети уехали из Украины, но значительная часть из них - наверняка", - пояснили авторы исследования.

Вероятно, предполагают они, значительная часть тех, кто выезжает из Украины, - это 17-летние юноши, которые хотят воспользоваться шансом пересечь границу до 18-летия, после наступления которого выезд из Украины запрещен на время военного положения.

Впрочем, похоже, выезжают из Украины не только парни, но и девушки, отмечается в материале. По данным Минобразования, в целом в старших классах ежегодно становится чуть больше девушек, но сейчас разница по полу довольно незначительная - 1-2%.

"Подростки очень социально зависимы, они равняются на сверстников, и если друзья едут куда-то, то может включиться цепная реакция. Поэтому ничего удивительного, что девушки выезжают вслед за ребятами", - пояснила Захарченко из УКУ.

Что касается причин выезда старшеклассников, то основной является вопрос безопасности, считают авторы исследования, в частности волнение родителей о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, а также общая тревога за жизнь детей в воюющей стране.

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В Украине может вырасти стоимость обучения по контракту в государственных высших учебных заведениях. Стоимость обучения на престижных специальностях будет повышена до стоимости обучения студента бюджетной формы, которую тратит на него государство в конкретном вузе.

Ранее Главред рассказывал о грантах на оплату обучения в "Дії". Гранты доступны для студентов, обучающихся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направлений.

Глава МОН Украины Оксен Лисовой отметил, что украинские университеты лучше, чем некоторые европейские.

"Когда мы говорим об образовании за рубежом, то всегда обращаем свое внимание на несколько десятков топ-университетов Америки, Европы, но туда не так просто поступить. Вот если не поступили в этот топ-20 или топ-10 европейских или американских университетов, то, поверьте, я абсолютно ответственно и самокритично говорю: лучше поступать в Украине. Наши университеты лучше, чем некоторые европейские, они дают хорошее образование", - сказал Лисовой.

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