Украинские университеты лучше, чем некоторые европейские – Лисовой

По словам главы МОН, украинское образование популярное среди стран Глобального Юга, количество студентов из которых сейчас сократилось.

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Украинские вузы еще не доросли до уровня Сорбонны, считает Лисовой / коллаж: Главред, фото: x.com/oksenlisovyi, ua.depositphotos.com

Что сказал Лисовой:

Украинские вузы еще не доросли до уровня Сорбонны и Оксфорда

Цель: вернуть 100 тыс. иностранных студентов в украинские университеты

Если у украинцев нет намерения поступать в зарубежные топовые университеты, лучше становиться студентами украинских вузов. Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой заявил "Укринформу".

"Когда мы говорим об образовании за границей, то всегда обращаем свое внимание на несколько десятков топ-университетов Америки, Европы, но туда не так просто поступить. Вот если не вступили в этот топ-20 или топ-10 европейских или американских университетов, то, поверьте, я абсолютно ответственно и самокритично говорю: лучше поступать в Украине. Наши университеты лучше, чем некоторые европейские, они дают хорошее образование", – сказал Лисовой. видео дня

Министр отметил, что украинские вузы еще не доросли до уровня Сорбонны, Оксфорда, Кембриджа или Массачусетского технологического института, но в Украине "сейчас точно способны дать молодежи хорошее прикладное образование и хорошее естественное образование".

По словам главы МОН, украинское образование популярное среди стран Глобального Юга, количество студентов из которых сейчас сократилось из-за вопросов относительно безопасности и проблем с логистикой.

В то же время Лисовой заявил, что министерство "работает над этим и решит эту проблему".

"Наша цель – в ближайшие годы вернуть 100 тыс. иностранных студентов в украинские университеты", – подчеркнул министр.

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Как сообщал Главред, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил о том, что в Украине с 2027 года старшеклассники будут учиться на год дольше – 12 классов.

Ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.

Как сообщалось, украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

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Что известно о Министерстве образования и науки Украины? Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

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