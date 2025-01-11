Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе.

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В Украине сократят предметы для старшеклассников / коллаж: Главред, фото: УНИАН, mon.gov.ua

Вы узнаете:

Школа станет профильной

Больше внимания обязательным дисциплинам будут уделять в 10 классе

Что уберут из списка обязательных дисциплин

С 2027 года в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Так, дети в старшей школе будут иметь более широкий выбор профилей, предметов и курсов. При этом будет сокращено количество обязательных предметов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как отмечают в МОН, школа станет профильной. Соответственно, ученики будут иметь три уровня выбора:

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выбор профиля обучения - профильные предметы и курсы будут изучать углубленно;

выбор предметов/курсов в рамках профиля - чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля;

выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.

"Итак, старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем", - сообщают в МОН.

Реформа МОН / Фото: mon.gov.ua

Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе. Именно тогда ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, а по желанию смогут изменить его.

В 10 классе среди обязательных будут такие дисциплины:

языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);

математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т. д.);

естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т. д.);

гражданская и историческая (история, гражданское образование и т. д.);

социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благополучием, здоровьем и т. д.);

информатическая (информатика);физическая культура (спортивные занятия);

художественная (музыкальное искусство, живопись и т. д.);

технологическая (технологии, промышленный дизайн и т. д.).

Реформа МОН / Фото: mon.gov.ua

Из списка обязательных дисциплин уберут:

географию,

физику,

химию,

зарубежную литературу,

всемирную историю,

гражданское образование,

биологию/экологию.

Новости образования:

Как сообщал Главред, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил о том, что в Украине с 2027 года старшеклассники будут учиться на год дольше – 12 классов.

Ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.

Как сообщалось, украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

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Что известно о Министерстве образования и науки Украины? Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

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