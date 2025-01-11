Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

Вы узнаете:
- Школа станет профильной
- Больше внимания обязательным дисциплинам будут уделять в 10 классе
- Что уберут из списка обязательных дисциплин
С 2027 года в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Так, дети в старшей школе будут иметь более широкий выбор профилей, предметов и курсов. При этом будет сокращено количество обязательных предметов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Как отмечают в МОН, школа станет профильной. Соответственно, ученики будут иметь три уровня выбора:
- выбор профиля обучения - профильные предметы и курсы будут изучать углубленно;
- выбор предметов/курсов в рамках профиля - чтобы индивидуализировать изучение выбранного профиля;
- выбор предметов/курсов вне профиля для учета различных интересов ученичества.
"Итак, старшеклассники и старшеклассницы смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также курсы, не связанные с профилем", - сообщают в МОН.
Больше внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе. Именно тогда ученики и ученицы ознакомятся с выбранным профилем, а по желанию смогут изменить его.
В 10 классе среди обязательных будут такие дисциплины:
- языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);
- математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т. д.);
- естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т. д.);
- гражданская и историческая (история, гражданское образование и т. д.);
- социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благополучием, здоровьем и т. д.);
- информатическая (информатика);физическая культура (спортивные занятия);
- художественная (музыкальное искусство, живопись и т. д.);
- технологическая (технологии, промышленный дизайн и т. д.).
Из списка обязательных дисциплин уберут:
- географию,
- физику,
- химию,
- зарубежную литературу,
- всемирную историю,
- гражданское образование,
- биологию/экологию.
Новости образования:
Как сообщал Главред, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил о том, что в Украине с 2027 года старшеклассники будут учиться на год дольше – 12 классов.
Ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.
Как сообщалось, украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.
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Что известно о Министерстве образования и науки Украины?
Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.
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