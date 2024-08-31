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Учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты: в Минобразования раскрыли, когда это произойдет

Юлия Закрепа
31 августа 2024, 17:36
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Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.
Учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты: в Минобразования раскрыли, когда это произойдет
Когда учителям поднимут зарплату / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, сколько должны зарабатывать учителя и почему педагоги в школах и детских садах до сих пор получают маленькую зарплату.

По словам министра, сейчас в стране есть дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики, учителей английского языка.

Лисовой утверждает, что средняя зарплата учителя составляет 12 тыс. гривен.

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"В зависимости от нагрузки, которую имеет учитель, она может быть больше или меньше. Но это точно не та зарплата, которую я, как министр, и я как гражданин, и я как отец, хотел бы, чтобы получал учитель", - комментирует он для BBC News Украина.

Он напомнил, что закон об образовании и его заключительные положения предусматривают поднятие заработной платы до трех прожиточных минимумов, "на которые мы, в принципе, выходим".

"Но выходим, в том числе, с определенным набором инструментов упрощения начисления заработной платы, чтобы там не было полсотни разнообразных надбавок и доплат, чтобы это было проще, понятнее для учителя", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что на сегодня педагоги-дошкольники еще больше социально маргинализированы, их заработная плата колеблется в районе шести тысяч гривен.

"Им доплачивают до минимума, понимаете? И это неприемлемо", - сказал Лисовой.

"Эти три прожиточных минимума - это 24 тысячи гривен, правильно? Восемь тысяч - прожиточный минимум. Это когда будет?" - переспросила у министра журналистка Марьяна Матвейчук.

По словам министра образования, 24 тыс. грн зарплаты - как того требует закон и что составит вдвое больше, чем сегодня в среднем получают украинские учителя, - будет тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50-60 млрд грн дополнительных средств.

"Я не буду на камеру озвучивать расходы на оборону, но этих месячных расходов хватит для того, чтобы поднять заработную плату всем учителям на год", - отметил Лисовой для BBC News Украина.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Напомним, что в Минфине заявили, что военные могут остаться без зарплат уже в сентябре. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что проблемы с выплатами военным могут возникнуть уже в сентябре, если Верховная Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения.

Украинцам хотят повысить налоги Ожидается, что ставка военного сбора должна увеличиться с 1,5 до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку этот сбор был введен как дополнение указанного налога.

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