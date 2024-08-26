Что нужно купить в школу для ребенка: подробный список для родителей

Лето подходит к концу - это значит, что родители начали активные приготовления к школе. Для упрощения процесса стоит воспользоваться списком.

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Что надо купить первокласснику в школу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Уже скоро - первый звонок, который является важным событием в жизни каждого ребенка и его родителей. Поэтому сейчас купить все необходимое, чтобы первоклассник уверенно чувствовал себя во время учебы.

Что нужно купить первокласснику в школу

Конечно, каждый ребенок, который идет в школу, должен иметь рюкзак, спортивный костюм, сменную обувь для уроков физкультуры, сумку для сменной обуви и много других, более повседневных элементов гардероба.

Образовательный проект "На урок" сообщает, что существуют списки канцелярии, чтобы родители понимали, что купить детям в школу.

Что нужно для школы - список:

тетради в клеточку на 12 листов;

тетради в косую линию на 12 листов;

папка для тетрадей;

альбом для рисования;

пенал;

ручки;

простые карандаши;

цветные карандаши;

точилка с контейнером;

резинка;

линейка 20-25 см;

обложки для тетрадей;

закладки для учебников;

папка для труда;

ножницы с закругленными концами;

клей;

цветной картон;

цветная бумага;

пластилин;

доска для пластилина;

краски.

Эксперты также сообщают, что у каждого школьника должны быть:

бутылочка для воды;

термос и ланч-бокс;

сухие и влажные салфетки.

Смотрите видео, как правильно выбрать рюкзак для первоклассника:

Что известно об образовательном проекте "На урок"? Образовательный проект "На урок" - это проект, который создает неограниченные возможности для обмена опытом между педагогами. На их сайте можно найти интерактивные задания для контроля знаний и привлечения учащихся к активной работе в классе и дома. Ежемесячно журнал "На Урок" читают более 100 000 учителей, говорится в описании.

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