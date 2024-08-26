Что нужно купить в школу для ребенка: подробный список для родителей

Уже скоро - первый звонок, который является важным событием в жизни каждого ребенка и его родителей. Поэтому сейчас купить все необходимое, чтобы первоклассник уверенно чувствовал себя во время учебы.
Что нужно купить первокласснику в школу
Конечно, каждый ребенок, который идет в школу, должен иметь рюкзак, спортивный костюм, сменную обувь для уроков физкультуры, сумку для сменной обуви и много других, более повседневных элементов гардероба.
Образовательный проект "На урок" сообщает, что существуют списки канцелярии, чтобы родители понимали, что купить детям в школу.
Что нужно для школы - список:
- тетради в клеточку на 12 листов;
- тетради в косую линию на 12 листов;
- папка для тетрадей;
- альбом для рисования;
- пенал;
- ручки;
- простые карандаши;
- цветные карандаши;
- точилка с контейнером;
- резинка;
- линейка 20-25 см;
- обложки для тетрадей;
- закладки для учебников;
- папка для труда;
- ножницы с закругленными концами;
- клей;
- цветной картон;
- цветная бумага;
- пластилин;
- доска для пластилина;
- краски.
Эксперты также сообщают, что у каждого школьника должны быть:
- бутылочка для воды;
- термос и ланч-бокс;
- сухие и влажные салфетки.
Смотрите видео, как правильно выбрать рюкзак для первоклассника:
Что известно об образовательном проекте "На урок"?
Образовательный проект "На урок" - это проект, который создает неограниченные возможности для обмена опытом между педагогами. На их сайте можно найти интерактивные задания для контроля знаний и привлечения учащихся к активной работе в классе и дома. Ежемесячно журнал "На Урок" читают более 100 000 учителей, говорится в описании.
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