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Что нужно купить в школу для ребенка: подробный список для родителей

Мария Николишин
26 августа 2024, 20:35
46
Лето подходит к концу - это значит, что родители начали активные приготовления к школе. Для упрощения процесса стоит воспользоваться списком.
Что нужно купить в школу для ребенка: подробный список для родителей
Что надо купить первокласснику в школу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Уже скоро - первый звонок, который является важным событием в жизни каждого ребенка и его родителей. Поэтому сейчас купить все необходимое, чтобы первоклассник уверенно чувствовал себя во время учебы.

Что нужно купить первокласснику в школу

Конечно, каждый ребенок, который идет в школу, должен иметь рюкзак, спортивный костюм, сменную обувь для уроков физкультуры, сумку для сменной обуви и много других, более повседневных элементов гардероба.

Образовательный проект "На урок" сообщает, что существуют списки канцелярии, чтобы родители понимали, что купить детям в школу.

Что нужно для школы - список:

  • тетради в клеточку на 12 листов;
  • тетради в косую линию на 12 листов;
  • папка для тетрадей;
  • альбом для рисования;
  • пенал;
  • ручки;
  • простые карандаши;
  • цветные карандаши;
  • точилка с контейнером;
  • резинка;
  • линейка 20-25 см;
  • обложки для тетрадей;
  • закладки для учебников;
  • папка для труда;
  • ножницы с закругленными концами;
  • клей;
  • цветной картон;
  • цветная бумага;
  • пластилин;
  • доска для пластилина;
  • краски.

Эксперты также сообщают, что у каждого школьника должны быть:

  • бутылочка для воды;
  • термос и ланч-бокс;
  • сухие и влажные салфетки.

Смотрите видео, как правильно выбрать рюкзак для первоклассника:

Что известно об образовательном проекте "На урок"?

Образовательный проект "На урок" - это проект, который создает неограниченные возможности для обмена опытом между педагогами. На их сайте можно найти интерактивные задания для контроля знаний и привлечения учащихся к активной работе в классе и дома. Ежемесячно журнал "На Урок" читают более 100 000 учителей, говорится в описании.

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