Будут как шелковые: директор школы рассказала, как быстро справиться с детской и подростковой истерикой

Главное - не наказывайте ребенка, чтобы он не затаил гнев или обиду.

https://glavred.info/life/budut-kak-shelkovye-direktor-shkoly-rasskazala-kak-bystro-spravitsya-s-detskoy-i-podrostkovoy-isterikoy-10523555.html Ссылка скопирована

Как выглядит детская истерика/ Коллаж Главред, фото freepik

Дети всех возрастов могут расстраивать своих родителей, когда они плохо себя ведут. Требуется большое терпение и мастерство, чтобы сдержанно, но справедливо реагировать на плохое поведение ребенка или подростка. Более того, родители рискуют столкнуться со ссорами и обидами со стороны детей из-за наказаний.

Одна из эксперток по воспитанию детей раскрыла свой умный метод поддержания дисциплины, который действует на детей всех возрастов - особенно на подростков, пишет Mirror.

Как справиться с детской истерикой

Ник Бауэрс, авторка и бывший директор школы из Техаса, более 20 лет работает с детьми от дошкольного возраста до колледжа и специализируется на обучении в средней школе. Она также мама двух дочерей и делится советами по воспитанию на TikTok.

видео дня

"Вам понравится этот родительский хак, и вы должны сохранить его. Неважно, сколько лет вашим детям, это сработает", - начала она свое почти минутное видео.

Ник предостерегла от принятия решения о наказании в самый ответственный момент, что может вызвать гнев и обиду. По ее словам, первое, что вы должны сделать, когда наказываете своего ребенка, - это сделать паузу, отступить на шаг назад и все обдумать. "

"Затем вы действительно предоставите им возможность выбора последствий", - объяснила она, после чего перечислила несколько примеров.

Вы можете сказать: "Ну что, ты хочешь четыре часа заниматься домашними делами или лишиться прав на вождение? Хочешь пропустить эту вечеринку или лишиться техники на выходные?". По словам Ник, когда вы предоставляете ребенку возможность выбора последствий его поступков, он с меньшей вероятностью будет спорить с вами по поводу наказания.

"Когда они жалуются на это или что-то еще, можно сказать: "Ладно, ты сам это выбрал", - говорит эксперт по воспитанию детей. Это действительно может разрядить обстановку, потому что небольшая свобода выбора - это не так уж плохо", - заключила она.

Ник открыто рассказывает о своем воспитании и о том, как оно повлияло на нее как на мать. Ее новая книга "Воспитывая прекрасных девчонок" посвящена тому, чтобы помочь женщинам лучше понять себя и, в свою очередь, наладить лучшие отношения со своими детьми.

В другом видео на TikTok она рассказала о моменте, когда заметила, что ее подход к воспитанию детей нужно менять. Ник рассказала о встрече с ребенком, который издевался над другой девочкой, и ее мамой во время первого года работы директором средней школы.

Бывшая директриса вспомнила, как мама начала ругаться на дочь и обзывать ее, что напомнило ей ее собственное детство. "Я узнала ее презрение, ее язык, язык тела, все, что она делала, а затем я также узнала страх этого ребенка, смущение и желание, чтобы мама увидела ее", - сказала она.

"Я знала, что много раз в жизни была такой дочерью, но я также знала, что как мама я тоже так реагировала, и от этого у меня заболел живот", - говорит она.

Этот опыт заставил ее задуматься о собственных детских травмах и улучшить свой стиль воспитания, чтобы ее девочки перестали ее бояться.

"В тот день я решила, что этот цикл закончится вместе со мной, и я сделаю то, что должна сделать, чтобы у меня были прекрасные отношения с моими детьми", - сказала она. Родители и учителя на TikTok были потрясены ее советами по воспитанию детей. Один из них написал в комментариях: "Мне кажется, что это можно с успехом применить даже в классе. Спасибо за идею". Другой написал: "Мне чертовски нравится это, спасибо!".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.