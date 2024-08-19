Материнская молитва самая сильная: как защитить ребенка от опасности

Для верующих людей молитва является неотъемлемой составляющей жизни, в частности, если у христиан есть дети. Поэтому важно знать, какую молитву читать, чтобы Бог помог ребенку.

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Какую молитву читать матери за сына / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Молитва наделена духовной силой и часто помогает справиться с проблемами. Особенно важна она для родителей, ведь с ее помощью они могут защитить ребенка от бед и невзгод, а также благословить на будущее. В ПЦУ рассказали, какая молитва самая сильная для благополучия сыновей и дочерей.

Не стоит зацикливаться на конкретике и искать, какую молитву надо читать, чтобы все было хорошо. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что молитва имеет целью обратить внимание Господа на потребности ребенка и попросить его защиты от всех опасностей, которые могут угрожать его физическому и духовному благополучию.

Молитва также может содержать просьбу Божьего благословения на сына или дочь, их семейную жизнь и будущие планы. Это лучший пример того, как помогает молитва матери ребенку.

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Ни для кого не секрет, что у матерей часто есть предчувствие проблем у их детей. Если физически помочь своей "кровинке" невозможно, тогда можно полагаться на молитву. В таком случае, например вот, когда на душе плохо, какую молитву читать стоит:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери Услышь меня, грешную и недостойную рабу Твою (Ваше имя).

Господи,в милости Твоей владычествуй чадо мое (имя сына), помилуй и спаси его Имени Твоего ради.

Господи, прости ему все грехи, вольные и невольные, совершенные им перед Тобой.

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и направь его и просвети светом твоим Христовым, на спасение души и исцеление тела.

Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти.

Господи, защити его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, скорбей и несчастий.

Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякой скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие годы жизни и здоровья, целомудрия.

Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, Отцовское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царство Твое вечное, всесильное и всемогущее.

Аминь.

Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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