Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молиться

Какой иконе молиться за здоровье детей, кому нужно молиться за сына.

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Какой святой помогает с детьми / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Hrab_Alexandru, Pixabay/dodo71

Молитва за детей

Отче щедрот и всякого милосердия!

По чувству отцовскому я хочу детям своим всякого изобилия благ земных, желаю им благословения от росы небесной и от земли, но да будет с ними свята воля Твоя!

Устрой судьбу их по Твоему желанию, не избавь их в жизни насущного хлеба, посылай им все необходимое во времени для приобретения блаженной вечности, помилуй, когда согрешат пред Тобою.

Наказывай их и милуй, направляя на путь, приятный Тебе, но не отвергай их от лица твоего!

Принимай с благоволением их молитвы; даруй им успех во всяком добром деле.

Не отврати лица Твоего от них во дни скорби их, но не найдут их искушения выше сил их. Озари их Твоей милостью, да ходит Ангел Твой с ними и сбережет их от всякого несчастья и злого пути.

Аминь.

Молитва к Иисусу Христу за чадо

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери выслушай меня.

Господи, в благодати Своей охраняй чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего совета.

Господи, прости ему все вины, свободные и несвободные, совершенные им пред Тобою.

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и просвещения светом Твоим Христовым, на спасение души и исцеление тела.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, ножа, яда, огня, потопа, от бесплодной смерти.

Аминь.

/ velychlviv.com

Молитва за младенца

О, премилосердный Боже, Отче, Сын и Святой Дух!

Господи, защити это чадо от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от любых болезней, очисти от всякой скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие годы жизни, здоровья и здравого разума.

Господи, дай ему свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне смиренной дочери Твоей отеческое благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи имени Твоего совета, ибо Царство Твое, всесильное и всемогущее.

Аминь.

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