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Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024

Алексей Тесля
3 мая 2024, 16:22
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Как на самом деле появляется Благодатный огонь - что говорят в Церкви о пасхальном чуде.
Благодатный огонь
Как зажигается пасхальный огонь в Иерусалиме / Коллаж: Главред, Фото: pomisna.info

В канун Пасхи верующие с особым трепетом ожидают сразу несколько старинных церковных традиций. Среди основных является обряд схождения Благодатного огня.

Его корни уходят в глубокую древность, когда в V—VII веках в Иерусалимской церкви пасхальное бдение начиналось с древнего обряда возжжения вечернего света (огня). На сегодня эта традиция является одной из наиболее почитаемых накануне православной Пасхи.

Благодатный огонь: что известно

Этим термином называют огонь, который торжественно выносят из Гроба Господня в Иерусалием на особом богослужении. Сотни верующих собираются каждый год в Великую субботу накануне православной Пасхи. Церемония проходит в храме Воскресения Христова и сопровождается всеобщим ликованием. По православной традиции, выход из из Кувуклии огня символизирует воскресшего Иисуса Христа – главного символа Пасхи.

Схождение Благодатного огня: что говорят в Православной церкви

С самого начала становления Православной церкви Украины Благодатный огонь занимал одно из ведущих мест в ритуалах и богослужениях. Предстоятель ПЦУ ежегодно проводит торжественную церемонию встречи Благодатного огня из Иерусалима.

Как говорят в ПЦУ, Святой огонь является для каждого из верующих символом Божественного света, которым и есть сам Воскресший. "Мы с верой принимаем этот огонь как Свет, который должен освещать наши души, путь каждого христианина, идущего ко спасению и Царству Небесному", - отмечал наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит.

Благодатный огонь
/ pomisna.info

Как появляется Благодатный огонь: сенсационное расследование

Еще несколько лет назад исследователь Ellinika Hoaxes Димитрис Аликакос, на основе своей поездки в Иерусалим, поставил под сомнение факт схождения Благодатного огня. Более того, он опирался на слова самих священнослужителей Иерусалимского патриархата, которые раскрывали ему всю "кухню" этой торжественной церемонии. Несмотря на то, что иерусалимское духовенство впоследствии подало на исследователя в суд, он в итоге доказал свою правоту.

Смотрите видео - Благодатный огонь в Украине под вопросом:

"Мое расследование было направлено не на то, чтобы подвергнуть сомнению религиозные верования, а скорее на утверждение, распространенное через официальный вебсайт Иерусалимского патриархата, что Благодатный огонь чудесным образом зажигается ежегодно. Мне удалось убедительно продемонстрировать его природное, инициированное человеком происхождение. Греческие судебные органы подтвердили точность и целостность моего расследования", - писал впоследствии Аликакос по итогам суда.

Пасха 2024: что важно помнить

В любом случае, обряд схождения Благодатного огня остается одним из самых почитаемых среди верующих. При этом в Церкви говорят, что Благодатный огонь является знаком Божьей благодати, предоставляемой людям накануне Пасхи.

В тяжелое время отражения вражеской агрессии Благодатный огонь является одним из символов, который укрепляет стойкость и мужество украинских защитников. Он также дает надежду всему народу на справедливость, мир и благоденствие.

Благодатный огонь
/ pomisna.info

Что такое Благодатный огонь

Так называют огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (Кувуклии) в Иерусалимском Храме Воскресения. Чин восхождения огня совершает в часовне Гроба Господня Иерусалимский Патриарх. Первым свидетелем восхождения огня был апостол Петр. Следовательно, вынесение огня в Иерусалиме символизирует выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Свойство огня и света – освещать тьму, именно то тепло Божией благодати, которое согревает каждого человека, говорят в ПЦУ.

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