Мощная молитва за украинского воина: какие слова защитят ВСУ от врага

Украинские военные нуждаются не только в физической защите, но и в духовной.

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Сильные молитвы за украинских воинов / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, depositphotos.com/ua

Украина проживает сверхсложные военные времена. Ежедневно тысячи украинцев молятся за жизнь своих сыновей, братьев, любимых и друзей. Все граждане нашей страны мечтают, чтобы в государстве наконец наступил мир и домой вернулся каждый папа к своим детям, каждый муж к любимой жене и каждый к родной маме.

Есть очень сильная молитва за украинского воина. О ней рассказал известный украинский мольфар Максим Гордеев. Следует отметить, что при этом не обязательно идти в церковь, чтобы помолиться. Место, где вы молитесь, не имеет значения. Главное, чтобы все шло от чистого сердца.

Молитва за украинского воина

"Предвечный Творец, Боже мира и добра, своей непостижимой мощью стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа. видео дня Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумерках угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над несправедливостью. Подведи каждого, кто споткнется; верни каждого, кто потеряется; возвесели каждого, израненного сердцем; воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа - его щитом и его надеждой. А в грозном клекоте боя дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе. Боже, пусть будет завтра, и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины - украинский воин! Аминь."

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Молитва за Воинов и тех, кто страдает от войны

В Православной церкви Украины опубликовали свою очень сильную молитву, способную защитить наших воинов от вражеских оккупантов.

"Боже Великий, Боже Всесильный! Мы, грешные дети Твои, в смирении сердец наших приходим к Тебе и склоняем головы наши. Отче! Прости проступки наши и проступки отцов, дедов и прадедов наших. Прими ныне, умоляем Тебя, искреннюю молитву нашу и благодарность нашу за безграничное милосердие Твое к нам. Выслушай наши молитвы и прими мольбы сердец наших. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилосердный Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, милость Твою подай.

Умоляем Тебя, Боже, за Воинов и Защитников, за братьев и сестер наших, за вдовиц, за сирот, за калек и немощных, за тех, кто в оккупации и плену, за тех, кто в трудных жизненных обстоятельствах, за беженцев и за всех тех, кто в Твоем милосердии и помощи Твоей нуждаются. Соедини нас всех в единую великую Христову семью, чтобы все люди Украины нашей единством и победами славили величественное имя Твое всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь."

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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