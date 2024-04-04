Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильно

Стилист рассказала о том, что будет в тренде в этом сезоне и назвала самые модные цвета.

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Трендовая одежда весна-лето 2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram/cher17.ua

Каждая модница следит за трендами и хочет знать, какая одежда в моде 2024 года. Весна-лето 2024 удивят изысканной и стильной одеждой, в которой каждая женщина будет выглядеть, как дама из глянцевого журнала.

Известный украинский стилист Анастасия Кривицкая рассказала в своем блоге о том, что можно носить в этом сезоне, чтобы выглядеть на все 100%.

Трендовые цвета 2024 года

Весной и летом этого года одним из самых модных цветов будет шоколадный. Это отличный вариант, ведь он легко комбинируется практически со всеми другими цветами. Актуальным также остается красный или вишнево-красный - цвет вина. Если вы боитесь яркий красный цвет, то не обязательно использовать его в основной одежде, достаточно будет даже красной сумки, обуви, другого аксессуара или красной помады.

В тренде остаются тотал луки в сером, белом и черном цветах. Дизайнеры также представили один из главных цветов весны - персиковый. Популярными будут салатовый, сиреневый, небесно-голубой, фисташковый, розовый и цвет масла.

Главный тренд сезона весна-лето 2024

В тренде этого сезона остается минимализм и тихая роскошь. Это простые классические и базовые вещи хорошего качества, которые изготовлены из качественных материалов, они имеют правильный крой и выполнены в базовых цветах. Такие вещи делают женщину элегантно, изысканной и роскошной.

Речь идет о классических костюмах, юбке-карандаш, темных классических джинсах, базовых рубашках (белая, голубая, в полоску), топах, футболках, свитерах, джемперах. Эти вещи должны быть сдержанными и без лишних деталей, иметь чистые линии, чистые цвета. Они будут универсальными и смогут легко комбинироваться между собой. Это настоящая база гардероба.

"Важно, чтобы вещи были актуального фасона. Классический костюм 2000-х и классический костюм, который актуален сейчас, это совершенно разные модели. Сейчас актуальны свободные модели с четкой линией плеча. Это может быть костюм с выкроенной линией талии, но он все равно должен быть свободным и объемным. Это фасоны, которые напоминают сдержанную нью-йоркскую элегантность в 90-х", - говорит Анастасия Кривицкая.

Модная одежда 2024

В этом сезоне модными будут вещи с воротничком в стиле Поло. Это могут быть рубашки, свитшоты, платья, футболки. Такой воротничок визуально будет сужать зону портрета. Также модницам следует обратить внимание на фасон одежды с открытыми плечами. Он откроет ключицы и сделает образ более женственным и сексуальным. Однако следует учесть особенности своего тела. Фасоны с горизонтальным срезом визуально увеличат плечи. Женщинам с широкими плечами лучше выбрать фасоны с асимметричным срезом.

Также следует отметить, что в моде будет одежда из прозрачной ткани. Это могут быть топы, платья, юбки. Так, например, образ с прозрачной юбкой можно дополнить удлиненным жакетом, который закроет ягодицы. В тренде также будут блестки, металлизированные эффекты и пайетки.

Смотрите видео о модных трендах весны 2024:

Модные брюки 2024

Несмотря на то, что некоторые модницы надевали брюки с низкой посадкой, в тренд она не залетела. Такие брюки подходят далеко не всем, они подходят очень маленькому количеству женщин. Сейчас на пике будет высокая посадка или даже супер высокая. Дизайнеры представили брюки со встроенным корсетом, который удерживал их под грудью. Высокая посадка визуально удлиняет ноги. Однако следует учитывать то, что супер высокая посадка тоже может не всем подходить, поэтому лучше выбирать стандартную высокую посадку или среднюю.

В тренде также остаются широкие брюки. Это об элегантности, изысканности и женственности. Они подходят практически всем, однако есть женщины, которые боятся их. Стилист советует попробовать хотя бы померить, ведь правильно подобранный образ с широкими штанами могут сделать вас неповторимой.

Также возвращается тренд на микро шорты или микро юбки. Не надо сразу бояться этого, ведь их можно носить с удлиненной жилеткой, жакетом, пальто, длинным плащом или рубашкой. Но не следует думать, что только мини будет в моде. В трендах также остаются макси-юбка.

Кто такая Анастасия Кривицкая? Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

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