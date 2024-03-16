Малоизвестный факт: дерматолог назвала популярную ошибку во время бритья

Правильный уход за кожей важен, но знать, в каком порядке наносить средства, может быть сложно - это ошибка, которую допускают многие мужчины.

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Уход за кожей для мужчин - правила для бритья / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для любого человека важно иметь ухоженную кожу. Так же, как здоровое питание, физические упражнения и достаточное количество сна, правильный уход за кожей является неотъемлемой частью ухода за собой. Он может помочь нашей коже выглядеть лучше, а также предотвратить преждевременное старение, акне и другие формы повреждения кожи.

Если вы бреете лицо, также очень важно правильно ухаживать за кожей, поскольку часто можно допустить ошибку, которая вредит нашей коже, делая ее более чувствительной. Но очевидно, что многие люди не знают, что именно им следует делать, сообщает Mirror.

Мужчины должны очищать, увлажнять и заботиться о коже, особенно когда они бреются. Но важно делать это в правильном порядке, иначе чувствительной коже может стать еще хуже. Юлия Гарань, сертифицированный врач-косметолог Конфедерации международной терапии красоты и косметологии (CIBTC) объяснила, что мужчины должны "отдавать приоритет очищению и пилингу перед бритьем".

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В разговоре с Metro дерматолог-консультант Ева Мелех объяснила: "Никогда не следует отшелушивать кожу после бритья, потому что после этого она будет очень чувствительной, а отшелушивание только ухудшит ее состояние".

По словам дерматолога, сначала следует очистить кожу, избегая продуктов, содержащих антибактериальные средства, поскольку они могут высушить кожу и "сделать ее более реактивной".

Далее следует отшелушивание, которое удалит из пор всю грязь, жир и отмершие клетки кожи. Однако Ева предостерегает, что не стоит делать пилинг ежедневно, поскольку это может привести к пересушиванию кожи. Вместо этого, идеальным вариантом является два-три раза в неделю.

Бритье должно быть третьим шагом в уходе за кожей, и Ева рекомендует использовать гель или крем без отдушек, а также убедиться, что бритва чистая и острая. Однако самым важным шагом является увлажнение, которое идет следующим.

Она рекомендует использовать увлажняющий крем без ароматизаторов.

"Это защитит выбритую кожу от любых реакций на другие продукты, которые используются в режиме ухода за кожей после бритья", - резюмировала она.

После этого можно использовать сыворотку, которая удерживает влагу и лечит акне, а также кремы для кожи вокруг глаз, которые уменьшают отечность и лечат темные круги под глазами.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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