Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

Бритвенные лезвия часто тупятся, и вместо гладкого бритья вы рискуете получить раздражение, порезы и другие неприятные последствия.
Даже одноразовый станок можно "реанимировать". Продлить срок работы станка можно несколькими способами, пишет wikiHow.
Как заточить станок для бритья об джинсы?
- Помойте и просушите бритву.
- Разложите джинсы на плоской поверхности.
- Проведите лезвием против направления бритья 10-20 раз.
- Перемещайте бритву вверх-вниз по штанине, чтобы заточка была равномерной.
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Как заточить станок для бритья при помощи кожаного ремня?
Для этого вам понадобиться ремень из кожи или текстиля.
- Нанесите на ремень пасту для правки.
- Зафиксируйте бритву под углом 15-20° к ремню.
- Двигайте бритвой от себя, равномерно прижимая к ремню.
- Повторите движение в обратном направлении.
- Переверните бритву и повторите процедуру.
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