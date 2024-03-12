Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

Даже одноразовый станок можно "реанимировать". Сделать это очень просто.

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Как заточить станок для бритья / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Бритвенные лезвия часто тупятся, и вместо гладкого бритья вы рискуете получить раздражение, порезы и другие неприятные последствия.

Даже одноразовый станок можно "реанимировать". Продлить срок работы станка можно несколькими способами, пишет wikiHow.

Как заточить станок для бритья об джинсы?

Помойте и просушите бритву. Разложите джинсы на плоской поверхности. Проведите лезвием против направления бритья 10-20 раз. Перемещайте бритву вверх-вниз по штанине, чтобы заточка была равномерной.

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Как заточить станок для бритья при помощи кожаного ремня?

Для этого вам понадобиться ремень из кожи или текстиля.

Нанесите на ремень пасту для правки. Зафиксируйте бритву под углом 15-20° к ремню. Двигайте бритвой от себя, равномерно прижимая к ремню. Повторите движение в обратном направлении. Переверните бритву и повторите процедуру.

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