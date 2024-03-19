Какие цвета привлекают мужчин: стилист назвала лучшую одежду для женщин

Уже давно доказано, как цвета могут влиять на психику человека и именно цвета окружают человека ежедневно в любых обстоятельствах. Мы расскажем, какие цвета нравятся мужчинам на женщинах и как это влияет на их привлечение.
Какие цвета привлекают мужчин
Стилист Юлия Рябич на своей странице в ТикТок рассказала, одежда каких цветов привлекает внимание мужчин.
Самым первым в этом списке оказался синий цвет. По словам стилиста, мужчинам кажется, женщина в синем легкая, спокойная и рациональная. Также зеленый цвет. Женщины в одежде такого цвета дают ощущение расслабления и гармонии. Этот цвет ассициируется с дружелюбностью и открытостью.
Какие цвета привлекают внимание мужчин
Черный цвет, конечно, тоже есть в этом списке - его плюс в универсальности, практичности, нейтральности , конечно, элегантности.
Также привлекает внимание, как не банально, красный цвет - он про страсть и привлекательность. К тому же, спокойные пастельные оттенки - это намек на нежность, внутренний покой и уют.
Кто такая Юлия Рябич?
Юлия Рябич - популярный в Украине стилист, которая предоставляет услуги консультаций по стилю и индивидуально формирует гардероб. На её аккаунт в ТикТок, где она дает множество советов по стилю и лайфхаков подписаны более 13 тысяч человек.
Смотрите видео о том, какие цвета нравятся мужчинам на женщинах:
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