Какие цвета привлекают мужчин: стилист назвала лучшую одежду для женщин

Главред расскажет, какие цвета в образе женщин могут привлекать мужчин.

https://glavred.info/fashion/kakie-cveta-privlekayut-muzhchin-stilist-nazvala-luchshuyu-odezhdu-dlya-zhenshchin-10551344.html Ссылка скопирована

Какие цвета привлекают мужчин / коллаж: Главред, фото: скриншот, скриншот instagram firs_ph

Уже давно доказано, как цвета могут влиять на психику человека и именно цвета окружают человека ежедневно в любых обстоятельствах. Мы расскажем, какие цвета нравятся мужчинам на женщинах и как это влияет на их привлечение.

Какие цвета привлекают мужчин

Стилист Юлия Рябич на своей странице в ТикТок рассказала, одежда каких цветов привлекает внимание мужчин.

Самым первым в этом списке оказался синий цвет. По словам стилиста, мужчинам кажется, женщина в синем легкая, спокойная и рациональная. Также зеленый цвет. Женщины в одежде такого цвета дают ощущение расслабления и гармонии. Этот цвет ассициируется с дружелюбностью и открытостью.

видео дня

Какие цвета привлекают внимание мужчин

Черный цвет, конечно, тоже есть в этом списке - его плюс в универсальности, практичности, нейтральности , конечно, элегантности.

Также привлекает внимание, как не банально, красный цвет - он про страсть и привлекательность. К тому же, спокойные пастельные оттенки - это намек на нежность, внутренний покой и уют.

Кто такая Юлия Рябич? Юлия Рябич - популярный в Украине стилист, которая предоставляет услуги консультаций по стилю и индивидуально формирует гардероб. На её аккаунт в ТикТок, где она дает множество советов по стилю и лайфхаков подписаны более 13 тысяч человек.

Смотрите видео о том, какие цвета нравятся мужчинам на женщинах:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.