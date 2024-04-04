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Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

Ангелина Подвысоцкая
4 апреля 2024, 21:52
Есть несколько правил, которые нельзя нарушать, выбирая место для микроволновки. Иначе вы рискуете сократить срок использования не только этой техники.
микроволновка
Куда нельзя ставить микроволновку / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Многие хозяйки допускают огромную ошибку, когда выбирают место, где поставить микроволновку. Если выбрать неправильное место, то это может сократить срок службы техники и навредить другим приборам. К тому же излучения микроволновой печи могут навредить растениям, которые стоят рядом, и они начнут пропадать.

Есть несколько основных правил для идеального места и запреты, где ни в коем случае нельзя ставить микроволновку. Об этом рассказали в компании ТехноХата, которая занимается продажей бытовой техники.

Где нельзя ставить микроволновку

Микроволновку нельзя ставить возле газовых плит и газовых счетчиков или отопительных радиаторов. Также нельзя ставить ее возле плиты или духовки. Если вы уже и разместили микроволновку возле нагревательных элементов, то нужно позаботиться о теплоизоляции.

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Также следует избегать такого соседства с пароварками или мультиварками. Все потому, что там идут потоки пара. К тому же микроволновку не нужно накрывать чем-то сверху или ставить на нее другие предметы.

Можно ли ставить микроволновку на холодильник

Эксперты говорят, что лучше не ставить микроволновку на холодильник. Ее не рекомендуется ставить вблизи другой техники. Однако если других вариантов нет, то лучше позаботиться о том, как именно это сделать.

Следует выбирать микроволновку на высоких ножках или купить небольшую подставку, с помощью которой можно увеличить расстояние от дна печи до холодильника.

Где должна стоять микроволновка

Микроволновую печь следует ставить на ровной поверхности, которая может выдержать ее вес. При этом она должна стоять на расстоянии не менее 8 сантиметров от боковых стенок и 10 сантиметров от задней стенки. Это обеспечит правильную вентиляцию и теплообмен.

Поставить микроволновку можно также на подоконнике. Но только в том случае, если для этого подходит ширина самого подоконника. При этом она не должна прилегать к самому окну. Из-за постоянного перепада температуры в зимний период обычное стекло может лопнуть.

Одним из самых правильных и удобных вариантов будет расположение микроволновки на кронштейне. Так ее можно будет подвесить в любом удобном месте и она не будет мешать работе.

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