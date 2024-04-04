Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 3 лучшие средства

Наши бабушки знали, чем отмыть застарелый жир - мы расскажем о наилучших средствах.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-zhirnyh-pyaten-na-kuhonnoy-mebeli-3-luchshie-sredstva-10555403.html Ссылка скопирована

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Рано или поздно у каждой хозяйки возникает вопрос - чем отмыть застарелый жир на кухонной мебели? Как бы хорошо не вытирались шкафчики на кухне, на них в любом случае образуется слой липкого налета.

Жирные пятна на кухонной мебели могут создавать проблемы, но существует несколько эффективных советов, чтобы вернуть вашим шкафам первозданный вид.

Как удалить жир с деревянной кухонной мебели?

Начните с самого простого и мягкого средства - мыльной воды,пишет портал Sante+.

видео дня

Что делать:

Намочите чистую губку в теплой воде и проведите ею по жирным пятнам, чтобы размягчить его;

Приготовьте мыльный раствор;

Окуните губку в раствор и используйте ее для очистки мебели от жира;

Затем тщательно вытрите сухой тканью.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Поможет сода: Этот натуральный обезжириватель подойдет для большинства материалов. Что нужно делать:

Смочите щетку с мягкой щетиной в теплой воде;

Смочите щетку в миске с содой;

Аккуратно проведите щеткой по кухонной мебели;

Затем протрите тряпкой, смоченной в теплой воде.

Обычный уксус:

Смочите бумажное полотенце в разбавленном белом уксусе;

Протрите жирные участки шкафа полотенцем, смоченным в уксусной воде;

Оставьте уксус действовать на четверть часа;

Затем протрите проблемные места губкой, смоченной в теплой воде.

Эти простые и доступные средства помогут вам избавиться от жирных пятен на кухонной мебели и вернуть ей привлекательный внешний вид!

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред