Рано или поздно у каждой хозяйки возникает вопрос - чем отмыть застарелый жир на кухонной мебели? Как бы хорошо не вытирались шкафчики на кухне, на них в любом случае образуется слой липкого налета.
Жирные пятна на кухонной мебели могут создавать проблемы, но существует несколько эффективных советов, чтобы вернуть вашим шкафам первозданный вид.
Как удалить жир с деревянной кухонной мебели?
Начните с самого простого и мягкого средства - мыльной воды,пишет портал Sante+.
Что делать:
- Намочите чистую губку в теплой воде и проведите ею по жирным пятнам, чтобы размягчить его;
- Приготовьте мыльный раствор;
- Окуните губку в раствор и используйте ее для очистки мебели от жира;
- Затем тщательно вытрите сухой тканью.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Поможет сода: Этот натуральный обезжириватель подойдет для большинства материалов. Что нужно делать:
- Смочите щетку с мягкой щетиной в теплой воде;
- Смочите щетку в миске с содой;
- Аккуратно проведите щеткой по кухонной мебели;
- Затем протрите тряпкой, смоченной в теплой воде.
Обычный уксус:
- Смочите бумажное полотенце в разбавленном белом уксусе;
- Протрите жирные участки шкафа полотенцем, смоченным в уксусной воде;
- Оставьте уксус действовать на четверть часа;
- Затем протрите проблемные места губкой, смоченной в теплой воде.
Эти простые и доступные средства помогут вам избавиться от жирных пятен на кухонной мебели и вернуть ей привлекательный внешний вид!
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