Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

Есть несколько народных средств, с помощью которых можно избавиться от клещей на собственном участке.

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Какая трава отпугивает клещей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ни для кого не секрет, что клещи очень опасны и могут переносить различные заболевания. Особенно с наступлением тепла дачники переживают из-за этого, потому что тогда очень легко подцепить таких клещей.

Какие болезни переносит клещ? В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасны по переносу заболеваний прежде всего иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья МОЗ Украины. видео дня Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз; Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

Однако есть то, что может помочь вам избавиться от этих клещей на своем участке. Есть даже несколько способов, которые можно использовать для выявления клещей. Об этом рассказали в компании по борьбе с грызунами и насекомыми.

Как обнаружить клещей

Для того, чтобы найти клещей, следует обтереть пот полотенцем и положить на заросли высокой травы. Уже через несколько минут вы заметите на этом полотенце клещей, которые прилезли на запах пота.

С потеплением клещи начинают вылезать на землю. Тогда можно начинать очищать участок от старых листьев и мусора. Именно туда сначала начинают слезаться клещи.

Какой запах не переносят клещи

Клещи не любят запах полыни, лаванды, мяты и базилика. Хорошим отпугивателем клещей станет такая высушенная трава.

Также они боятся чеснока. Дачники смешивают 4 зубчика чеснока со столовой ложкой масла лаванды или можжевельника и дают настояться. Через сутки это следует процедить и добавить чайную ложку обычного жидкого мыла и два стакана воды. Такой раствор заливают в опрыскиватель и обрабатывают им газон. Обрабатывать газон нужно ежедневно в течение недели. После этого все клещи исчезнут.

Кстати, очень редко клещи встречаются на клумбах с большим количеством ромашек. Все из-за того, что в ромашках содержится пиретрин, который не переносят клещи.

Как избавиться от клещей

Для того, чтобы на вашем участке не было клещей, нужно постоянно скашивать газон. Отличным вариантом станет приобретение газонокосилки. Клещи водятся в высокой траве, если ее не будет, то и клещам не будет где лазить.

Еще один вариант - обрезка деревьев. Клещам нравится тень и легкая прохлада и достаточная влажность. Если вы живете близко к лесу, то следует просыпать широкую полосу щебня или опилок между лесом и вашим участком.

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