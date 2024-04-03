Что будет, если вас укусил клещ: какая опасность для жизни

Главред расскажет вам, что будет, если вас укусил клещ и что делать в таком случае.

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Что делать, если тебя укусил клещ / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Укус клеща – очень непростая ситуация, ведь это может привести к сложным последствиям для вашего организма, даже к смерти. Клещи наиболее активные в теплое время года и обитают на деревьях, но могут находится на траве и кустах.

Между укусом и первыми опасными симптомами обычно проходит достаточно много времени, и возбудители нейроинфекций успевают проникнуть в кровоток, рассказали в "Сніданку з 1+1".

Чем опасен укус клеща для человека?

Клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма) – основные заболевания, переносчиками которых являются клещи. Также они могут переносить и ряд других инфекций периферической нервной системы и головного мозга.

Клещевой энцефалит – серьезное заболевание с поражением различных отделов нервных структур, которое может приводить к необратимым изменениям в виде параличей или даже летальному исходу. Боррелиоз также отличается комплексным нарушением нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем.

Как понять, что тебя укусил опасный клещ?

Сначала появляется покраснение на коже, кстати, клещи не способны укусить через одежду. Местный иммунитет инициирует появление гиперреактивности – округлого пятна до 10-20 см в диаметре, которое может увеличиваться. Также характерным признаком при заражении боррелиозом появляется четко очерченный контур красного цвета, который может со временем приобретать сине-белый оттенок.

Какие могут быть последствия укуса клеща:

отечность и яркое покраснение в месте контакта с клещом;

повышение температуры тела;

озноб;

ухудшение самочувствия;

сонливость;

быстрая утомляемость;

тошнота;

светобоязнь;

высыпания на коже;

одышка;

ломота в суставах;

возможны галлюцинации.

Что нужно делать после укуса клеща?

Лучше всего, если вы обнаружили укус клеща, сразу же обратиться к врачу для предотвращения тяжелых поражений нервной системы и внутренних органов. Только специалисты смогут обеспечить все условия для быстрого и безопасного извлечения паразитов с последующим анализом клеща, а также комплексной диагностики человека.

Смотрите видео о том, что делать, если вас укусил клещ:

Какие заболевания переносит клещ? В Украине живет большое количество разновидностей клещей, опасные для переноса заболеваний, прежде всего, иксодовые лесные клещи, а также опасность представляют луговые клещи. Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Наиболее опасные из них: Клещевой вирусный энцефалит;

Болезнь Лайма;

Гранулоцитарный анаплазмоз;

Моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

Туляремия.

Как уберечься от клещей - новости по теме

Отметим, чтобы отпугнуть клещей, можно высадить определенные растения в саду и огороде. Их эфирные масла помогут избавиться от нежелательных гостей.

А также применение специальных средств и народных методов от клещей, регулярный осмотр собаки после прогулок помогут обезопасить вашего питомца от этого вредителя.

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