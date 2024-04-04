Трюк из 1700-х годов: как сохранить яблоки сочными и хрустящими на месяцы

Яблоки трудно хранить, ведь со временем они становятся непривлекательными и гниют, но одна женщина поделилась секретом 1700-х годов, как сохранить их свежесть.

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Как сохранить яблоки свежими дольше - секрет из 1700-х годов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Покупая фрукты, вы выбираете самые спелые и сочные на вид, но за несколько дней они могут серьезно испортиться, а это значит, что чаще всего они оказываются в мусорном ведре.

Без правильного хранения яблоки могут преждевременно испортиться, и оказывается, что люди в 1700-х годах придумали идеальный способ сохранить их свежими - но мы просто до сих пор не использовали его. Женщина, которая поделилась этим видео, даже утверждала, что яблоки можно хранить сочными и хрустящими месяцами. На YouTube автор канала "The Acadian Garden & Apothecary", поделилась своим опытом, который оказался действенным, сообщает Mirror.

"Отличный способ хранить здоровую пищу без консервирования, обезвоживания или охлаждения. Как сделать так, чтобы свежие яблоки из сада хранились всю зиму и даже целый год, используя те же методы, которые использовали американцы-колонисты.", - говорится в описании к видео.

Смотрите видео о том, как хранить яблоки, чтобы они оставались свежими дольше:

Чтобы сохранить яблоко, оно должно быть "идеальным" - без синяков, порезов, повреждений насекомыми, а плодоножка также должна быть неповрежденной.

Яблоко нужно упаковать в сухой, воздухопроницаемый материал, такой как опилки, зерно, высушенный песок или газета, а затем хранить в сухом прохладном месте, подальше от картофеля, поскольку он выделяет газ, который приведет к созреванию яблок.

Этот метод также лучше всего работает со свежими яблоками, собранными в саду, а не купленными в магазине, которые могли быть опрысканы химикатами, влияющими на процесс созревания.

Заворачивание яблок отдельно в газету при совместном хранении помогает предотвратить то, что одно испорченное яблоко испортит остальные, потому что если одно из яблок испортится, выделяющийся этилен будет сдерживаться и не разрушит другие яблоки вокруг него - а это означает, что ваши яблоки будут храниться гораздо дольше, чем вы ожидали.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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