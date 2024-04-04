У женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею: почему постигла неудача

Николь Макриганнис из Ливерпуля, Великобритании, могла выиграть 3,6 млн фунтов стерлингов в лотерею (более 178 миллионов гривен), однако произошло досадное совпадение. Так бы она получала в течение 30 лет по 10 тысяч фунтов.
Как сообщает Daily Star, Николь участвовала в местной лотерее. Она решила выбрать пару случайных чисел, но все из них оказались лишь на одну цифру больше чем те, которые вели к победе.
Женщина говорит, что хотела одновременно смеяться и плакать. В частности, ее номера были 03, 12, 20, 39, 44 с "шаром жизни" 06, а выигрышными оказались 02, 11, 19, 38, 43 с "шаром жизни" 06.
"Я играла во второй раз, На самом деле я использовала два других набора чисел. Однако их я не собиралась использовать. Я просто поставила случайные числа, которые мне понравились. Сначала я смотрела на номера и думала: "Неважно". Потом я увидела, что первый и второй номера были очень близки. Потом я поняла, что все они на один больше", - сказала Николь.
Также она призналась, что если бы выиграла, то потратила бы денежные средства на лечение семью, купила бы автомобиль и свой дом.
Напомним, мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался": банк, в который обратился он, больше не работает со старыми купюрами. Обменять их больше невозможно.
К слову, мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. Он подслушивал ее разговоры на работе и решил вложиться в акции компании, где работала супруга. Авантюрист смог заработать денег, но последствия были для него неожиданными.
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