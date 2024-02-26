Заработал более 65 млн грн: мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател

В США Тайлер Лаудон из Хьюстона, штат Техас, прослушивал телефонные звонки своей жены и заработал на этом 1,7 миллионов долларов, что эквивалентно сумме более 65 миллионов гривен.
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США говорится о том, что компания обвиняет мужчину в инсайдерской торговле.
В частности, Тайлер Лаудон якобы незаконно присвоил закрытую информацию о планах лондонской нефтегазовой компании BP plc по приобретению TravelCenters of America Inc., которая представляет комплекс услуг по стоянке грузовиков и турцентров.
Мужчина прослушивал телефонные разговоры менеджера ВР, своей жены, которая в удаленном формате работала над сделкой. Лаудон, не сообщая жене, купил 46 450 акций TravelCenters еще до объявления 16 февраля 2023 года. Вследствие этого объявления акций TravelCenters возросли почти на 71%. Лаудон продал все свои акции компании TravelCenters, и получил прибыль в размере 1,76 млн долларов.
"Мы утверждаем, что господин Лаудон воспользовался отдаленными условиями работы и доверием своей жены, чтобы получить прибыль от информации, которая, как он знал, была конфиденциальной…Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-прежнему отдана преследованию таких должностных преступлений", - сказали в Комиссии.
Комиссия подала жалобу на Лаудона в Окружной суд США Южного округа Техаса. Его обвинили в нарушении положений законов о ценных бумагах по борьбе с мошенничеством. Лаудон не стал отрицать свою вину и согласился, что ему вынесут частичное решение. Теперь гражданин выплатит долг с процентами, а также штраф.
Компания BP уволила его супругу Лаудона, даже несмотря на то, что нет доказательств о ее участии и утечке информации. Женщина подала на развод.
К слову, "паршивый день" на работе позволил мужчине сорвать куш. Он неожиданно заработал 100 тысяч долларов.
Ранее в Бельгии украинец-беженец выиграл 500 тыс. евро в лотерею. Имя победителя неизвестно, но говорят, что он купил билет всего за 5 евро на заправке.
Другие новости:
- Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки стоимостью целое состояние
- Денежная зона в квартире по фэншуй: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование