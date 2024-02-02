Разбогател на 3,7 млн грн: "паршивый день" на работе позволил мужчине сорвать куш

Житель США, у которого был неудачный день на работе, решил купить лотерейный билет, чтобы попытаться как-то поднять себе настроение. Билет оказался с призом на 100 000 долларов.
На сайте mdlottery.com рассказали историю о том, как мужчина неожиданно разбогател.
"У меня был ужасный день на работе. Я подумал, что лотерейный билет может изменить мое настроение", - поведал американец.
По его словам, был куплен билет, где нужно было быстро выбрать номера при помощи Power Play. На следующий день он проверил результаты, и выяснилось, что билет выигрышный. с
"Это мой билет, — сказал я себе, — за исключением одного номера", — говорит мужчина.
Он позвонил супруге.
"Я подумала, что что-то не так", - сказала жена, отметив удивленный тон мужа.
Пара отсканировала билет с помощью приложения, и выяснилось, что они выиграли 100 000 долларов.
Теперь супруги, которые выходят на пенсию, собираются потратить деньги, чтобы погасить семейный долг.
Напомним, в Бельгии украинец-беженец выиграл 500 тыс. евро в лотерею. Имя победителя не раскрыто, однако известно, что билет был куплен на одной из заправок всего за 5 евро.
Ранее россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл. Речь идет о продавце тех самых билетов, который решил попытать удачи, но получил уголовное дело.
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