Россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

Вместо желаемого джекпота он рискует следующие 10 лет провести за решеткой.

Россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но так и не выиграл приз / t.me/bazabazon

Россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов "Русского лото" и "Спортлото", но все равно ничего не выиграл.

50-летний Андрей устроился продавать лотерейные билеты более года назад. Мужчина получил должность продавца-консультанта, а в его распоряжение попали десятки тысяч лотерейных билетов, пишет Telegram-канал Baza.

"Следователи подозревают, что, проработав несколько месяцев, Андрей разочаровался в работе, поверил в удачу и решил самостоятельно "поднять" себе зарплату. Мужчина начал подворовывать билеты", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, с февраля по сентябрь 2022 года мучжина прикарманил 11 979 билетов на сумму в 1,3 миллиона рублей. Однако в итоге мужчина ничего не выиграл, а только проиграл — 28 марта на него возбудили дело по статье о растрате в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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