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"Придется прятаться": Сотник рассказал, как россиянам в скором времени будет страшно выйти на улицу

28 марта 2023, 03:00
Не исключено, что россиянам придется прятаться от разнообразных ЧВК, которые уже сформировались на территории РФ.
Александр Сотник, Путин, россияне
Сотник рассказал, как россиянам вскоре будет страшно выйти на улицу / Фейсбук Александра Сотника, kremlin.ru

Страна-агрессор Россия очень быстро прошла путь от "Киев за три дня" до ПВО на крышах в Москве. Сейчас глубоко в российском тылу постоянно расцветает "бавовна". Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде рассказал, начнут ли в скором времени москвичи прятаться в метро по сигналу воздушной тревоги.

"Скажут прятаться – будут прятаться. А что они хотели, чтобы только киевляне прятались? Значит, и москвичам придется это испытать", - подчеркнул Сотник.

По его словам, чем быстрее Россия выведет свои войска из Украины, тем меньше придется прятаться москвичам. В то же время не исключено, что россиянам придется прятаться от разнообразных ЧВК, которые уже сформировались на территории РФ.

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"Скорее им придется прятаться от пригожинских кувалдистов и всяческих ЧВК. Там же уже есть несколько ЧВК: ЧВК Шойгу, ЧВК Тимченко, ЧВК Миллера и тому подобное. Этот криминал нарастает, как снежный ком", - отметил журналист.

Сотник подчеркнул, что вскоре в Москве, Питере и других крупных городах государства-террориста будет страшно жить. "Будет страшно выйти на улицу, потому что могут зарезать или кувалдовать ни за что", - добавил он.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, недавно журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявил, что в России развитие сценария с гражданской войной просто невозможно. Он убежден, что россияне – народ, который всю жизнь будет терпеть.

"Народа там нет. Они – холопы. Даже рабы поднимали восстание, а холопы – никогда, они будут терпеть. Есть же такая холопячья поговорка "а мы крепчаем". Их будут убивать, а они будут крепчать. Их уже убивают, а они крепчают. Там масса каких-то подонков. От них ничего не зависит, они ни на что не влияют. А смерть придет, умирать будут", - сказал Сотник.

Также Сотник заявлял, что в стране-агрессоре РФ остаются сотни адекватных людей, разбросанных по всей стране. "Кто-то из них татарин, кто-то – башкир, кто-то – якут, кто-то – удмурт, кто-то – еще кто-то там", - подчеркнул он

Вместе с тем журналист считает, что россиян, как национальности, нет – это вымышленная национальность.

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