"Придется прятаться": Сотник рассказал, как россиянам в скором времени будет страшно выйти на улицу

Не исключено, что россиянам придется прятаться от разнообразных ЧВК, которые уже сформировались на территории РФ.

Сотник рассказал, как россиянам вскоре будет страшно выйти на улицу / Фейсбук Александра Сотника, kremlin.ru

Страна-агрессор Россия очень быстро прошла путь от "Киев за три дня" до ПВО на крышах в Москве. Сейчас глубоко в российском тылу постоянно расцветает "бавовна". Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде рассказал, начнут ли в скором времени москвичи прятаться в метро по сигналу воздушной тревоги.

"Скажут прятаться – будут прятаться. А что они хотели, чтобы только киевляне прятались? Значит, и москвичам придется это испытать", - подчеркнул Сотник.

По его словам, чем быстрее Россия выведет свои войска из Украины, тем меньше придется прятаться москвичам. В то же время не исключено, что россиянам придется прятаться от разнообразных ЧВК, которые уже сформировались на территории РФ.

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"Скорее им придется прятаться от пригожинских кувалдистов и всяческих ЧВК. Там же уже есть несколько ЧВК: ЧВК Шойгу, ЧВК Тимченко, ЧВК Миллера и тому подобное. Этот криминал нарастает, как снежный ком", - отметил журналист.

Сотник подчеркнул, что вскоре в Москве, Питере и других крупных городах государства-террориста будет страшно жить. "Будет страшно выйти на улицу, потому что могут зарезать или кувалдовать ни за что", - добавил он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, недавно журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявил, что в России развитие сценария с гражданской войной просто невозможно. Он убежден, что россияне – народ, который всю жизнь будет терпеть.

"Народа там нет. Они – холопы. Даже рабы поднимали восстание, а холопы – никогда, они будут терпеть. Есть же такая холопячья поговорка "а мы крепчаем". Их будут убивать, а они будут крепчать. Их уже убивают, а они крепчают. Там масса каких-то подонков. От них ничего не зависит, они ни на что не влияют. А смерть придет, умирать будут", - сказал Сотник.

Также Сотник заявлял, что в стране-агрессоре РФ остаются сотни адекватных людей, разбросанных по всей стране. "Кто-то из них татарин, кто-то – башкир, кто-то – якут, кто-то – удмурт, кто-то – еще кто-то там", - подчеркнул он

Вместе с тем журналист считает, что россиян, как национальности, нет – это вымышленная национальность.

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