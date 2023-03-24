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Премьер Италии поставила на место депутата, которая призвала остановить поддержку Украины

24 марта 2023, 01:09
Мэлони заявила, что прекратить поддержку Украины означало бы предать позицию Италии и одобрить российское вторжение.
Джорджа Мелоны, военная помощь
Премьер Италии поставила на место пророссийского депутата / mil.gov.ua, Википедия

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони эмоционально раскритиковала слова итальянского депутата, которая призвала прекратить поставки оружия Украине и начать "переговоры" с агрессором. Об этом сообщает Rai News.

Так, во время обращения к Палате депутатов 22 марта Мэлони заявила, что прекратить поддержку Украины означало бы предать позицию Италии и одобрить российское вторжение.

"Госпожа [Элиза] Скутелла говорит нам "остановиться". Я считаю, это надо говорить Путину, уважаемая... Давайте называть вещи своими именами. Если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Я не настолько лицемерна, чтобы прикрывать слово "вторжение" словом "мир". Поэтому я считаю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не значит, что мы не должны работать над мирным планом", - сказала она.

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Премьер добавила, что ситуация "сложнее, чем пытается изобразить пропаганда", и поинтересовалась, какими могут быть условия для переговоров со страной-агрессором.

"Считаете ли вы, что для начала переговоров Россия должна прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины? Считаете ли вы, что границы Украины нужно пересмотреть? Считаете ли вы, что Москве нужно отдать оккупированные ею территории, на которых она провела "референдум о самоопределении", или нет? Я хотела бы услышать ответ, если мы серьезно говорим о мире. Иначе это не что иное как пропаганда за счет суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно", - заявила Мэлони.

Премьер Италии поставила на место депутата, которая призвала остановить поддержку Украины
Премьер Италии поставила на место пророссийского депутата / скриншот

Напомним, ранее в Италии правительство приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP / T, которая способна сбивать баллистические ракеты. "Зеленый свет" был дан по указанию премьер-министра Джорджии Мэлони. В то же время, по данным СМИ, ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

Также сообщалось, что недавно итальянская разведка заявила, что страна-агрессор Россия предложила ЧВК "Вагнер" награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Как сообщает Il Foglio, за угрозами министру стоит якобы бывший президент России Дмитрий Медведев. В России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым она не имеет такой симпатии. Среди них - Крозетто.

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