'Останемся без самолетов': Самусь оценил шансы Украины на получение западных истребителей

F-16 является наиболее привлекательным вариантом, потому что их много, к ним есть огромное количество вооружения, которое можно использовать.

Самусь оценил шансы Украины на получение западных истребителей / Фото Википедия, pixabay.com

Еще до полномасштабного российского вторжения Украина имела планы по замене авиации, поскольку сейчас наша страна имеет старую советскую технику, которой уже 40 лет. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"По всем планам с 2025 года должен был бы начаться процесс постепенного перехода на западные самолеты поколения 4++ – рассматривались F-16, Gripen. Eurofighter не рассматривались, но теперь они также являются одним из вариантов. То есть даже до 24 февраля мы это рассматривали. Сейчас ситуация изменилась – авиация используется гораздо больше и интенсивнее, чем это планировалось в предыдущих концепциях к широкомасштабному наступлению РФ. Поэтому авиация обязательно будет меняться – у нас нет другого выхода", - отметил Самусь.

По его словам, если Украина несколько лет будет с теми самолетами, которые у нее есть, то она просто останется без самолетов вообще, потому что они старые и имеют свой срок использования.

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"Есть усталость металла, усталость корпуса, и если мы попытаемся его модернизировать, у них все равно будут определенные сроки эксплуатации, которые нельзя перепрыгнуть через голову. Все это надо планировать. Конечно, в последние годы некоторые типы самолетов могут быть заменены беспилотными системами. В отдельных направлениях это будут делать, но от многофункциональных самолетов мы еще не можем отказаться", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что как раз генерация 4++ западных многофункциональных самолетов идеальна для Украины.

"F-35 – это уже слишком, потому что когда Украине потребуются самолеты пятого поколения, на тот момент уже будут беспилотные системы, которые смогут их эффективно заменять. К тому же, такие системы намного дешевле, там нет пилотов, и их можно использовать более многовариантно, не ставя под угрозу жизнь пилотов. Вообще это – перспективное направление. Когда это будет сделано, зависит от того, как будет развиваться война. В любом случае, наши пилоты уже находятся в США и изучают их способности относительно того, сколько обучать, как обучать и т.д.", - отметил Самусь.

Как отметил эксперт, F-16 является наиболее привлекательным вариантом, потому что их много, к ним есть огромное количество вооружения, которое можно использовать.

"Единственное, что у администрации Байдена нет четкого решения по этому поводу – не думаю, что дело в технических преградах, оно именно в политических вопросах, которые пока не дают быстро принять решение. Хотя есть вариант и шведских Gripen, которые можно эффективно использовать (они, например, стоят на вооружении Чехии и Венгрии). Но это, очевидно, произойдет не в этом году. Сейчас нам нужно решить насущный вопрос – переломить позвоночника военной машине России. Если это можно сделать без западной авиации, которая, повторюсь, требует серьезных финансовых и других ресурсов и времени, то это надо делать", - подчеркнул он.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Самусь добавил, что сейчас ВСУ пытаются асимметрично действовать дальнобойным высокоточным оружием, и если говорить об операциях, планируемых на весну и лето, то без западной авиации можно обойтись, потому что глубина фронта как раз 150 километров.

"Гарантированное уничтожение сил противника – это возможности, которые можно заменить высокоточным оружием, которое достаточно дешево по сравнению с самолетами", - резюмировал он.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

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