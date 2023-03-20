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Пригожин запаниковал перед контрнаступлением ВСУ и в истерике написал письмо Шойгу

20 марта 2023, 19:47
Пригожин заявил, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение по противодействию".
Пригожин
Пригожин испугался наступления ВСУ в Бахмуте / соцсети, скриншот

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи наемники сейчас активно воюют в Бахмуте, опубликовал письмо к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он рассказал о планах ВСУ пойти в широкомасштабное наступление в районе Бахмута и попросил о помощи.

"По имеющейся информации, в конце марта - начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ", - говорится в письме.

Также "повар Путина" похвастался, что якобы подразделения "Вагнера" контролируют около 70% Бахмута и "продолжают наступление для его полного освобождения".

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Кроме того, Пригожин заявил, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение по противодействию".

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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