УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ готовят контрнаступление: эксперт назвал направления, где может начаться освобождение территорий

20 марта 2023, 02:40
Недавно министр обороны РФ Шойгу посещал фронт в Донецкой области. Эксперт считает, что визит этот не случайный.
ВСУ готовят контрнаступление: эксперт назвал направления, где может начаться освобождение территорий
Эксперт назвал направления, где может начаться контрнаступление ВСУ / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Эдельвейс

Сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях. Российские оккупанты прилагают усилия, чтобы выяснить, где ожидать основного удара. Об этом рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Freeдом.

"По данным того же российского преступника Евгения Пригожина, в районе Бахмута формируются четыре свежие украинские бригады, что свидетельствует, по его мнению, о возможности контрнаступления ВСУ на этом направлении. Российские источники называют Бахмутское направление второй Курской дугой. То есть тактика времен Второй мировой войны, но уже в исполнении Вооруженных сил Украины – максимальное нанесение потерь в личном составе и технике российским оккупантам, истощение их, обескровливание атакующих частей. А потом – успешный характер контрнаступления", - отметил Снегирев.

Он напомнил, что министр обороны РФ Шойгу не так давно посещал фронт в Донецкой области. Речь идет об Угледарском направлении. Эксперт считает, что визит этот не случайный.

видео дня

"Визит именно на это направление был осуществлен с целью инспекции фортификационных, то есть оборонительных сооружений противника. Возможный замысел ВСУ вполне читабелен – расстояние от Угледара до Мариуполя около 10 км. К тому же решается и вторая задача – блокировка основного транспортного хаба, Волновахи, – около 40 км от Угледара до Волновахи. Плюс, соответственно, решение проблемы так называемого сухопутного коридора, то есть того участка дороги, который соединяет оккупированный Крым с захваченными территориями Луганской и Донецкой областей, и, соответственно, с Российской Федерацией", - отметил Снегирев.

Перспективным с точки зрения возможного контрнаступления ВСУ эксперт называет Запорожское направление. Также он не отвергает Херсонское направление как перспективное для контрнаступления.

"К тому же рассматривается несколько вариантов, в том числе и форсирование Днепра. Неслучайно, по сообщениям пабликов российских оккупантов, сейчас на территории Херсонской области зафиксирована резкая активизация диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - добавил он.

Не стоит забывать и о Харьковском направлении, считает эксперт.

"Это возможность нанесения предупредительного удара непосредственно по позициям Вооруженных сил страны-оккупанта. Это так называемое Сватовское направление, выход непосредственно в Луганск с последующим блокированием Российской оперирующей группировки, как на территории Луганской, так и Донецкой областей. То есть сценариев более чем достаточно. Фактически сейчас, благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины и, соответственно, военно-технической помощи со стороны Запада, созданы условия для возможного успешного характера деоккупации", - резюмировал Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Контрнаступление армии Украины

Советник главнокомандующего ВСУ Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее рассказал о том, что силы обороны Украины перейдут в контрнаступление после получения бронетехники от Запада в нужном количестве. Также Киеву надо решить вопрос с боеприпасами и логистикой.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что контрнаступление сил обороны Украины состоится через 2 месяца. По мнению чиновника, ВСУ нужно получить дополнительное вооружение и боеприпасы.

Бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что военные подразделения Украины на Луганщине пойдут в наступление через 2-3 недели. ВСУ нужно собрать необходимые резервы для реализации военной операции.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз показала поразительно стройные ножки в чулках

02:40

ВСУ готовят контрнаступление: эксперт назвал направления, где может начаться освобождение территорийВидео

02:02

"Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьмиВидео

01:35

Военный эксперт объяснил, как модифицированные МиГ-29 от Запада помогут ВСУВидео

19 марта, воскресенье
23:45

"Даже не будет сопротивляться": Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче КрымаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:48

Варшава может вступить в войну с Россией: посол Польши назвал важное условиеВидео

22:25

Приведут ли колоссальные человеческие потери оккупантов к беспорядкам в РФ: эксперт удивил прогнозомВидео

21:45

Голливудский продюсер раскритиковал Дженну Ортегу за "токсичность" на съемках "Уэнздей"

21:44

"Обратка" для оккупантов: Вятрович объяснил сценарий развала РФ изнутри

Реклама
21:10

"Путин становится токсичным для самой РФ": в Кремле подбирают преемника российскому диктатору - ГУРВидео

20:45

Копа-предателя настигла карма: на оккупированной Херсонщине взорвали коллаборантаВидео

20:34

"Змейку пониже": Снежана Бабкина засветила татуировку в интимном месте

20:30

Грядут большие перемены: синоптик рассказала об удивительной погоде с 20 мартаВидео

20:12

Зачем 21 марта нужно принести в дом 3 веточки вербы: приметы и что нельзя делатьВидео

20:01

"Приехал любоваться братскими могилами": украинские власти отреагировали на визит Путина в МариупольВидео

19:32

Су-27 РФ атаковал украинский Bayraktar: опубликовано видеоВидео

19:16

Повторение Минских соглашений: реален ли такой сценарий?мнение

18:55

"Останемся в одном месте": россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИВидео

18:33

Принц Уильям и Кейт Миддлтон называют друг друга в интимной обстановке дурацкими прозвищамиВидео

18:06

Армия РФ является второй по силе: Вятрович дал неожиданное объяснение

Реклама
17:35

"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил УкраинеВидео

17:23

Топлес и в жемчугах: Наталка Денисенко жадно сжимала голую грудь на дерзких фото

17:11

Когда можно отказаться от вручения повестки в военкомат: юрист назвал условие

16:47

Долой все слухи: как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчасВидео

16:05

Хромал и выглядел слабым: Путин вызвал новые подозрения по поводу своего здоровья

16:00

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танкамиВидео

15:56

Звезда "Форсажа" и "Хоббита" записал на видео духоподъемное обращение к украинцамВидео

15:44

Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута - ЧереватыйВидео

15:29

Черный хлеб vs белый хлеб: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

15:03

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

14:53

Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем материВидео

14:53

"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

14:49

Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

14:29

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImesВидео

14:19

Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один деньВидео

14:05

Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали датыВидео

13:33

В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

13:13

С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменитьВидео

13:09

"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкуренткуВидео

13:03

Германия арестует Путина, если его нога ступит на территорию страны - министр юстиции ФРГВидео

Реклама
13:00

"Россияне снова курят": в Каховке прогремело много взрывов, все окутано дымомВидео

12:46

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

12:39

Провела обряд на гибель Путина: Злата Огневич "превратилась" в шаманкуВидео

12:33

"Их планы проваливаются": у Зеленского сообщили хорошие новости по БахмутуВидео

12:32

Делали и подделывали: что на самом деле было в банках с берёзовым соком в СССР

12:02

Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие ПутинаВидео

12:01

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

11:34

Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй разВидео

11:26

Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужуВидео

10:52

Мишина жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нездоровом похуданииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять