Министр обороны Польши удивил прогнозом относительно сроков окончания войны в Украине

Блащак подчеркнул, что страна-агрессор Россия потерпела неудачу, как бы она ни пыталась продемонстрировать успех так называемой "военной операции".

Министр обороны Польши рассказал, сколько продлится война с РФ/ Википедия, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что война в Украине – это вопрос месяцев. Он подчеркнул, что для победы над РФ поддержка Запада должна оставаться на стабильно высоком уровне.

"Это скорее вопрос месяцев, а не недель. Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время выход из войны сейчас означал бы признание Кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения", - сказал Блащак в интервью Укринформу.

По словам министра, страна-агрессор Россия потерпела неудачу, как бы она ни пыталась продемонстрировать успех так называемой "военной операции".

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"Первый этап этой войны украинцы уже выиграли. Они оттеснили россиян от Киева, остановили их на востоке и успешно удерживают длинную линию фронта. Россия, несмотря на всю свою пропаганду успеха, потерпела неудачу, а "специальная военная операция", которая должна была завершиться через несколько дней, втянула россиян в длительный конфликт, который дискредитировал их на международном уровне и в котором они несут огромные потери", - сказал глава Минобороны Польши.

Блащак подчеркнул, что сохранение поддержки Украины со стороны Запада является единственным путем к победе и поддержанию фундаментальных принципов международного права в отношениях между государствами.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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