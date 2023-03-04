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"Мы будем страной-победителем": Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФ

4 марта 2023, 19:35
Президент отметил, что начало полномасштабной войны 24 февраля 2022 года стало переломным моментом для страны и для него лично.
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФ / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО. Об этом украинский гарант сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что начало полномасштабной войны 24 февраля 2022 года стало переломным моментом для страны и для него лично.

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"Это была внутренняя позиция – защищать государство, какой бы ни была цена. Стоять до конца и одержать победу", - подчеркнул он.

По убеждению президента, именно в тот страшный день украинцы стали единой, сильной нацией.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Генеральную Ассамблею ООН принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии РФ.

Украинский гарант подчеркнул, что реальность верховенства международного права будет засвидетельствована, если президент России Владимир Путин и его сообщники получат законные приговоры за преступления в Украине.

Также Зеленский заявил, что год назад Украина подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В этом году следует начинать переговоры о членстве в блоке.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", - отметил глава государства.

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